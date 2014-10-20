У Швеції тривають пошуки іноземного підводного човна (відео)

Швеція розширила в понеділок операцію зі встановлення походження іноземної підводної активності в своїх територіальних водах. Про це повідомляють західні інформаційні агентства, передає Радіо Свобода.

Шведські військові вели пошуки в морі на південному сході від Стокгольма. За останній час це стало найбільшою операцією. Цивільним судам і літакам було рекомендовано не заходити в зону. Тим не менш, сьогодні ж Швеція зняла цю заборону, про що повідомив глава прес-служби Збройних сил країни Філіп Саймон.

Як повідомляється, операція продовжиться і у вівторок і вона буде тривати, поки з цього питання не буде прийнято нового рішення.

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Обставини навколо ймовірного вторгнення в шведські територіальні води стали ще менш зрозумілими після того, як Росія та Нідерланди спростували, що їх підводні човни перебували в шведських територіальних водах.

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Лофтен, виступаючи в понеділок на прес-конференції в Гельсінкі, заявив, що на Балтиці має місце збільшення військових навчань, як з боку Росії, так і з боку НАТО.

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Під час прес-конференції прем'єр-міністр підкреслив, що мова не йде про протичовнову операцію, а про збір розвідувальної інформації. Багато чого, за його словами, говорить про те, що підводна діяльність має російське походження. У неділю шведські військові опублікували фотографію, на якій було зображено іноземне військове судно в шхерах у 50 кілометрах від столиці Швеції.

Як повідомляє агентство Reuters, у Литві висловлюють припущення, що незвичайна активність на Балтиці може бути пов'язана з тим, аби перешкодити запланованому транспортуванні з Данії до Литви по морю спеціального терміналу для обробки зрідженого природного газу.