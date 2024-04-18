Раніше і Сирський, і Буданов заявляли, що Україні могли дуже допомогти знамениті американські штурмовики.

Повітряні сили США вирішили позбутись штурмовиків A-10 Thunderbolt II і могли б передати ці літаки Україні, однак, за словами високопоставленого представника Пентагону, наша країна не зацікавлена в такій техніці. Про це пише видання Defense One.

"Україна не виявила особливого інтересу. Я думаю, що вони, по справедливості, занепокоєні їхньою живучістю", – заявив міністр Повітряних сил США Франк Кенделл під час слухань у комітеті зі збройних сил Палати представників.

Такої точки зору не поділяють навіть в самих Сполучених Штатах. "Я не підтримую ідею про те, що вони (штурмовики A-10, – ред.) не будуть ефективними на полі бою в Україні, тому що цей літак був буквально створений для знищення радянської та російської бронетехніки. Так, він трохи застарів, але і ATACMS, і HIMARS також", – каже старший науковий співробітник Гудзонівського інституту Люк Коффі.

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Міністр Повітряних сил додав, що будь-який експлуатант A-10 зіштовхнеться з певними проблемами в його обслуговуванні, адже літак дуже старий і знайти для нього потрібні запчастини буде проблематично.

Вочевидь, такі труднощі не лякають українських військових. "Це те, що дійсно може допомогти завдати військової поразки Росії", - заявив керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

Приблизно такої ж точку зору дотримується головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. "Я б говорив про А-10 як про варіант, якщо нам їх дадуть", – заявив він агенції Reuters.

A-10 Thunderbolt II: довідка

A-10 є американським броньованим одномісним штурмовиком, призначеним для знищення танків, бронеавтомобілів та інших наземних цілей. Свій перший політ він здійснив у 1972 році.

За весь час було побудовано більш ніж 700 таких літаків різних версій. Найбільш сучасною з них є версія A-10C, яка являє собою глибоку модернізацію більш раннього A-10A.

Незважаючи на свій вік, A-10C є високотехнологічною машиною, яка здатна застосовувати широкий спектр керованого озброєння класу "повітря-поверхня". Зокрема, він може використовувати в одному вильоті одразу 16 надсучасних бомб GBU-39 (SDB).

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