За словами Євгена Корнійчука, Єрусалим не прийняв пропозиції Києва щодо протидії іранським безпілотникам.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів, що від імені Києва пропонував керівництву цієї країни співпрацювати у протидії безпілотникам іранського виробництва. Про це повідомляє The Times of Israel.

За словами дипломата, ще в лютому 2023 року він приніс до офісу прем’єр-міністра Нетагьяху залишки іранського безпілотника, яким Росія обстріляла Київ, попередивши, що за відсутності співпраці з Україною подібні безпілотники скоро впадуть на Ізраїль.

"Я не хочу зараз говорити "я вам так казав", але я вам так казав", - зазначив Корнійчук.

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Видання нагадує, що раніше посол звинуватив Єрусалим у "тісній співпраці" з Москвою через відмову Ізраїлю надати Україні оборонне озброєння після вторгнення Росії в 2022 році. Нині Корнійчук вважає, що країни мають співпрацювати тісніше - зокрема, щодо обміну розвідданими:

"Мені давно стало ясно, що ми воюємо з одним і тим же ворогом. Я можу сказати, що після нападу на Ізраїль, який стався 7 жовтня (2023 року - УНІАН), Ізраїль прокинувся, але ще багато чого потрібно зробити".

Війна на Близькому Сході - останні новини

У неділю, 13 жовтня, "Хезболла" атакувала дронами Ізраїль. Внаслідок удару 67 людей були поранені в районі міста Біньямін.

А напередодні внаслідок удару безпілотника угруповання "Хезболла" по військовій базі на півночі Ізраїлю загинули чотири ізраїльські солдати. Ще понад 60 людей отримали поранення.

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