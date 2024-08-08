Євген Корнійчук також закликає не перебільшувати загрозу Ірану.

Інформаційній роботі України на міжнародній арені суттєво перешкоджає війна на Близькому Сході. Про це в ефірі "Media Center Ukraine" сказав надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

"Це не лише в Ізраїлі – це стосується й Європи і США. Дуже багато уваги прикуто до війни в Ізраїлі. Її не можна порівняти з нашою війною – ані за обсягами, ані за втратами, масштабами руйнувань. Але це викликає занепокоєння на Заході. Але чим більш ізраїльтяни дивляться за перебігом подій в Україні, Ізраїлі, консультацій РФ з терористичними організаціями, як "ХАМАС", вони все більше розуміють, що в нас спільна вісь зла, спільний ворог", – сказав Корнійчук.

Він також закликав суспільство не перебільшувати загрозу Ірану по відношенню до Ізраїлю. Таким чином він прокоментував інформацію про можливу атаку Тегерану у відповідь на ліквідацію лідера ХАМАС Ханії.

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"Є близькосхідне прислів'я: "Собака, яка гавкає, вона не кусається". Це в місцевій культурі казати, я зараз як вдарю, я зараз вас знищу. І потім нічого не відбувається. Ми знаходимося в стані перманентного залякування вже більше тижня – з моменту ліквідації Ханії в Ірані. Але люди живуть у звичайних умовах, ходять в ресторани, ніяких сирен і тривог не відбувається", – додав Корнійчук.

Водночас посол закликав українських громадян, які планують поїздку до Ізраїлю, відмовитися від такої ідеї.

"Виходячи не лише з безпекових питань, а й зі складності ситуації. Оскільки більшість іноземних авіакомпаній відмовилися літати. Це пов'язано зі страховками, які не всі можуть придбати для себе. Якщо наші громадяни, які опинилися в Ізраїлі, не можуть вилетіти, ми радимо всім купувати авіаквитки ізраїлських авіакомпаній", - підкреслив дипломат.

Конфлікт між Іраном та Ізраїлем

Іран звинувачує Ізраїль у вбивстві глави політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії. Через погрози помститися за це країна та її созники готуються до можливого обстрілу. До прикладу, кандидат в президент США Дональд Трамп прогнозував, що Іран нападе на Ізраїль у ніч на 6 серпня, однак цього не сталося.

Напередодні Politico повідомило, що Іран може переглянути плани щодо атаки на Ізраїль. Причиною цьому є адміністрація США, яка намагається уникнути нового конфлітку на Близькому Сході.

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