Два безпілотники були збиті поблизу Хайфи, третій влучив у натовп біля Біньяміна.

Понад 60 людей поранено внаслідок атаки угруповання "Хезболла" по Ізраїлю. Про це інформує The Times of Israel.

Повідомляється, що два безпілотники були збиті поблизу Хайфи, а ось третій влучив у натовп біля міста Біньямін.

За даними медиків, кількість поранених під час нападу безпілотника в районі Біньяміна зросла до 67 осіб. З них четверо тяжко поранені, п’ятеро отримали важкі поранення та 14 - середньої тяжкості:

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"Більшість із постраждалих були доставлені до медичного центру Гілеля Яффе в Хадері, інші - в лікарню Шеба в Рамат-Гані, лікарню Рамбам в Хайфі та медичний центр Рабіна в Петах-Тікві".

Війна на Близькому Сході - останні новини

Іран перебуває у відчаї через загострення на Близькому Сході. Про це заявив колишній командувач американськими силами на Близькому Сході Френк Маккензі.

Він зазначив, що Тегеран опинився загнаним у кут після нещодавнього не надто успішного ракетного удару по Ізраїлю.

Як сказав військовий, головний союзник Тегерана у регіоні, Хезболла, була "обезголовлена", а власні наступальні можливості Ірану "серйозно обмежені".

Як відомо, 8 жовтня Ізраїль заявив про ліквідацію командувача штабом "Хезболли" Сухайла Хусейна Хусейні. Він відіграв вирішальну роль у передачах зброї з Ірану.

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