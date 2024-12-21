За словами глави Білого дому, рішення є "компромісом", який допоможе "фінансувати необхідні пріоритети".

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове продовження фінансування федерального уряду. Про це повідомляє CNN.

Видання нагадує, що Сенат США прийняв законопроєкт глибоко вночі, коли технічно сплив "дедлайн".

"Закон подовжує державне фінансування до березня та забезпечує допомогу внаслідок стихійних лих і підтримку фермам, але не передбачає призупинення ліміту боргу, чого вимагав обраний президент Дональд Трамп", - зазначається у статті.

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Байден охарактеризував відповідне рішення як "компроміс", який допоможе "фінансувати необхідні пріоритети", і назвав рішення конгресменів "хорошою новиною" напередодні святкового сезону:

"Ця угода є компромісом, що означає, що жодна зі сторін не отримала всього, чого хотіла. Але він відхиляє прискорений шлях до зниження податків для мільярдерів, якого прагнули республіканці, і гарантує, що уряд може продовжувати працювати на повну потужність. Це хороша новина для американського народу, особливо коли сім’ї збираються святкувати", - зазначив президент США.

Останні новини США

Як повідомляв УНІАН, США скасували нагороду в $10 мільйонів за лідера, який прийшов до влади в Сирії. Вашингтон скасував оголошену раніше премію за Ахмеда аль-Шараа, який став одним із лідерів повстання з повалення сирійського диктатора Башара Асада.

Хоча адміністрація нинішнього президента Джо Байдена пішла на контакт із лієрами повстанців у Сирії, наразі неясно, наскільки активною буде участь США після інавгурації Дональда Трампа 20 січня.

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