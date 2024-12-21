У Дамаску делегація США провела зустріч із представниками нової сирійської влади.

США скасували оголошену раніше нагороду на суму $10 млн за Ахмеда аль-Шараа, який став одним із лідерів повстання з повалення сирійського диктатора Башара Асада.

Рішення про скасування нагороди за Шараа було ухвалено в рамках "політичного рішення", пов'язаного з початком контактів США з лідерами повстанців, повідомила помічник держсекретаря у справах Близького Сходу Барбара Ліф, передає Голос Америки.

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За словами Ліф, Шараа взяв до уваги те, що "терористичні угруповання не повинні становити загрозу ні всередині Сирії, ні за її межами, зокрема й США". Помічник держсекретаря зазначила, що сирійський представник уже знає, що нагороду за його упіймання скасовано.

"Ми підтримуємо політичний процес під керівництвом сирійців, який призведе до створення уряду, що поважає права всіх сирійців, включно з жінками, а також етнічними та релігійними громадами", - пояснила позицію США Ліф.

Дипломат підкреслила, що Іран, який підтримував режим Асада, не впливатиме на нову сирійську владу.

Видання нагадало, що візиту делегації США до Дамаска передувала зустріч у йорданській Акабі, де американські, арабські та турецькі представники погодили "принципи перехідного періоду" для Сирії.

Позиція Трампа щодо Сирії

Хоча адміністрація нинішнього президента Джо Байдена пішла на контакт із лієрами повстанців у Сирії, наразі неясно, наскільки активною буде участь США після інавгурації Дональда Трампа 20 січня.

Трамп уже висловив свою думку і заявив, що США не повинні втручатися в сирійський конфлікт. "Це не наша боротьба. Нехай усе йде своєю чергою. Не втручатися!", - написав раніше Трамп у соцмережі.

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