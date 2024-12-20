У критичні моменти заклики президента Зеленського до негайного постачання додаткової зброї натрапили на обережність Вашингтона через побоювання ескалації/

Сюзники США стверджують, що стратегія президента США Джо Байдена позбавила Україну шансів на перемогу, пише Bloomberg.

Попри спроби адміністрації Байдена мобілізувати ресурси для підтримки України, офіційні особи в Києві та низці союзницьких столиць заявляють, що це сталося запізно. Навіть за умов останніх зусиль США щодо посилення військової допомоги та введення додаткових санкцій проти Росії, Україна, на їхню думку, вже опинилася на шляху до вимушеного врегулювання конфлікту.

"Його серце, безсумнівно, було на правильному місці — він розумів важливість підтримки України проти російської агресії", — зазначив колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. "Однак його підхід часто був надто обережним і нерішучим, утримуючи надання вирішальної підтримки, необхідної для перехилення терезів".

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За словами джерел, значні зусилля США, включно з наданням Україні понад 90 мільярдів доларів допомоги, не змогли забезпечити вирішальної переваги через зволікання з передачею передових видів озброєння. У критичні моменти 2022 року, коли Україна мала стратегічну перевагу, заклики президента Зеленського до негайного постачання додаткової зброї натрапили на обережність Вашингтона через побоювання ескалації, зокрема ядерної.

"Президент має ще один обов’язок, який є унікальним," — підкреслив держсекретар США Ентоні Блінкен. "Це його відповідальність — надати Україні все можливе для захисту, уникаючи при цьому прямого конфлікту між ядерними державами".

На думку експертів, адміністрація Байдена фактично обрала стратегію стримування Росії, замість створення умов для перемоги України. Цей підхід призвів до затяжного конфлікту, що коштує десятків тисяч життів і ставить під сумнів перспективи Києва.

"Російським військовим справді дуже боляче", — говорив у листопаді 2022 року тодішній голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі. "Ви хочете вести переговори, коли ви в силі, а ваш опонент — слабкий".

Однак, на той момент заклики до переговорів залишалися поза дискусією, адже західні офіційні особи стверджували, що лише Зеленський має вирішувати, коли вести перемовини.

Затримки у наданні сучасної зброї, як-от систем ППО, ракет більшого радіусу дії та винищувачів, ускладнили ситуацію для України. Поки Київ чекав на рішення, Росія посилила обстріли української енергетичної інфраструктури, ослаблюючи економіку та моральний дух населення.

На думку деяких союзників, побоювання Байдена щодо ядерної ескалації виявилися перебільшеними. Втім, Путін використав цей час для зміцнення оборони, що значно ускладнило ситуацію для України.

США та війна в Україні

Перемога Путіна обійдеться США в сім разів дорожче, ніж підтримка України. Таку думку висловив оглядач Foreign Affairs Елейн Маккаскер.

За його словами, без підтримки США Росія просунеться вперед у 2025 році, оскільки у Києва закінчиться зброя. До 2026 року Україна втратить ефективну ППО, що дасть змогу Росії проводити постійні масштабні бомбардування військової та цивільної інфраструктури.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп допустив зменшення військової допомоги Україні після повернення в Білий дім. При цьому він запевнив, що активно намагається покласти край війні.

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