'Абсолютний абсурд': адвокат Дурова вперше прокоментував його затримання

Дурову доведеться двічі на тиждень з'являтися в поліцію міста, де він проживатиме.

Адвокат засновника Telegram Павла Дурова, який перебуває під розслідуванням у Франції, назвав "повним абсурдом" припущення, що очільник соціальної мережі несе відповідальність за будь-які кримінальні дії, скоєні на платформі, пише Reuters.

У середу французький суддя порушив проти Дурова офіційне розслідування , заявивши, що його підозрюють у співучасті в управлінні онлайн-платформою, яка дозволяє незаконні транзакції, зображення сексуального насильства над дітьми та торгівлю наркотиками. Його також розслідують за ймовірне відмивання грошей і відмову співпрацювати з судовими органами.

Дурова, який провів чотири дні під вартою після арешту в суботу в аеропорту поблизу Парижа, випустили під заставу за умови, що він заплатить 5 мільйонів євро (5,6 мільйона доларів) і не покине територію Франції.

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Також Дурову доведеться двічі на тиждень з'являтися в поліцію міста, де він проживатиме. Джерело в суді повідомило, що йому доведеться бути вдома в певні години, не повідомляючи, де він буде жити.

Його арешт розпалив дебати про те, де закінчується свобода слова і починається дотримання закону, і якою мірою технологічні компанії повинні нести відповідальність за вміст соціальних мереж. Telegram користується близько мільярда людей.

"Це абсолютно абсурдно думати, що керівник соціальної мережі може бути причетний до кримінальних дій, які його не стосуються ні прямо, ні опосередковано", - сказав журналістам адвокат Девід-Олів’є Камінські, який представляє Дурова у Франції.

"Telegram повністю відповідає європейським правилам щодо цифрових технологій", - додав він.

Перебування під офіційним розслідуванням у Франції не означає визнання провини або обов’язково призводить до суду, але вказує на те, що судді вважають, що є достатньо доказів для продовження розслідування. Розслідування можуть тривати роками, перш ніж матеріали відправлять до суду або відкладуть.

Арешт Дурова - подробиці

Павла Дурова затримали ввечері суботи, 24 серпня, в паризькому аеропорту "Ле Бурже". Прокуратура повідомила, що арешт було проведено в рамках розслідування справи з 12 складами злочиную

Сьогодні французький телеканал BFMTV повідомив, що засновника Telegram звільнено з-під варти.

Однак потім слідує пояснення, що це процесуальний момент - суддя припинив утримання під вартою, і тривало перше опитування потенційного підозрюваного, в результаті якого ухвалено рішення про подальшу долю Дурова.

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