24-річна російська блондинка живе в Дубаї, і вона супроводжувала його в бурхливому турі колишніми радянськими республіками.

Засновника Telegram Павла Дурова заарештувала поліція в паризькому аеропорту Ле Бурже в суботу ввечері після прильоту з Азербайджану. Це могло статися через його дівчину, яка "спалила" геолокацію та плани щодо прильоту у Францію.

Як пише Daily Mail, Дурова арештували, як тільки він вийшов зі свого приватного літака. Його звинуватили у тому, що він не модерував незаконний контент і не співпрацював з правоохоронними органами в розслідуванні торгівлі наркотиками, дитячої порнографії і шахрайства.

Втім, подейкують, що на борту була дівчина - росіянка Юлія Вавілова, яку називають коханою Дурова. 24-річна російська блондинка живе в Дубаї, і вона супроводжувала його в бурхливому турі колишніми радянськими республіками, включаючи Казахстан і Киргизстан, а також Азербайджан.

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Дівчина публікувала усі геолокації в Instagram й фактично попередила французьку владу про приліт Дурова у Париж. Поліціянтам залишилося лише чекати, коли він приземлиться.

"Це змусило прихильників теорії змови припустити, що Вавілова є агентом Моссаду, який виконує місію "медової пастки", щоб доставити його (Дурова - УНІАН) в руки західних спецслужб", - пише видання.

Зрештою, отримання доступу правоохоронців до Telegram дасть їм змогу отримати інформацію, яка може виявитися безцінною для відстеження злочинців від терористів до малих грабіжників.

Особисте життя Павла Дурова

Особисте життя Дурова стало предметом інтенсивного інтересу з тих пір, як він нещодавно заявив у своєму особистому Telegram-каналі, що з 2010 року він став батьком понад 100 дітей через донорство сперми в 12 країнах.

Він також вважається батьком ще п’яти дітей, зачатих природним шляхом: доньки та сина від колишньої партнерки Дар’ї Бондаренко, яка зараз живе в Барселоні, а також доньки та двох синів від 44-річної Ірини Болгар, росіянки, яка живе у Швейцарії.

Подейкують, що Дуров, не вживає алкоголю, є вегетеріанцем, не вживає рекреаційних наркотиків, фаст-фуду і навіть кофеїну, також бере участь у шестиденному голодуванні лише на воді, щоб покращити свої творчі здібності. Він зібрав чималу кількість прихильників в Інтернеті, опублікувавши свої фотографії з оголеним торсом, демонструючи скульптурну статуру.

Його аскетичний спосіб життя поєднується з самопроголошеною огидою до накопичення особистого майна.

"У свої дні в Росії я відвідав дуже багатих хлопців. Я відвідав великі кораблі, приватні літаки, будинки, і я точно знаю, що не хочу цього для себе" - сказав він у 2014 році.

Дуров мешкає у гігантській віллі площею 4500 квадратних метри в Дубаї, але він не є її власником, натомість орендує за 1 мільйон доларів на рік.

Якщо Дурова визнають винним у 12 пунктах проти нього, йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

Арешт Дурова - подробиці

Павла Дурова затримали ввечері суботи, 24 серпня, в паризькому аеропорту "Ле Бурже". Прокуратура повідомила, що арешт було проведено в рамках розслідування справи з 12 складами злочиную

Сьогодні французький телеканал BFMTV повідомив, що засновника Telegram звільнено з-під варти.

Однак потім слідує пояснення, що це процесуальний момент - суддя припинив утримання під вартою, і тривало перше опитування потенційного підозрюваного, в результаті якого ухвалено рішення про подальшу долю Дурова.

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