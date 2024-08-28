Суддя звільнив бізнесмена з-під варти після допиту, але той мусить з'явитися на запит правоохоронців

Слідчий суддя припинив утримання Павла Дурова під вартою в поліції з метою його первинного допиту та можливого пред'явлення обвинувачення, повідомляє BFMTV.

"Слідчий суддя припинив утримання Павла Дурова під вартою з метою проведення первинного допиту та можливого пред'явлення обвинувачення", - йдеться в публікації.

Йдеться просто про зміну процесуального статусу.

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Суддя звільнив бізнесмена з-під варти після допиту, але той мусить з'явитися на запит правоохоронців. Про це повідомляє агентство Reuters.

За свідченнями представника міністерства юстиції, Дуров постав перед суддею в Паризькій судовій дільниці на півночі столиці, пише Bloomberg.

Очікувалося, що суддя піддасть Дурова додатковим допитам, перш ніж вирішить, чи висувати проти нього звинувачення, чи назвати його важливим свідком у розслідуванні та відпустити на свободу.

Якщо обвинувачення буде висунуто, то інший суддя, відомий як суддя свободи, повинен буде ухвалити рішення про те, чи слід накласти будь-які обмеження на його пересування, або ж Дуров повинен внести заставу.

Хоча висунення обвинувачень є ключовим моментом французьких розслідувань, кримінальний процес - якщо такий буде призначений - може затягнутися на кілька місяців або навіть років.

Під час розслідування у Дурова буде можливість оскаржити будь-які звинувачення через свою юридичну команду.

Раніше мільярдер залишив департамент із боротьби з шахрайством за межами Парижа, імовірно, на поліцейському автомобілі, повідомив продюсер CNN із місця події.

У прокуратурі заявили, що тоді він постане перед судом, де відбудеться "первинний допит" із "можливим пред'явленням обвинувачення".

Арешт Дурова - деталі

Павла Дурова затримали ввечері суботи, 24 серпня, в паризькому аеропорту "Ле Бурже", куди він прибув з Азербайджану бізнес-джетом, і відтоді він залишався під арештом. Максимальний термін затримання, 96 годин, спливає ввечері середи.

Прокуратура раніше повідомляла, що арешт було здійснено в рамках розслідування справи за 12 складами злочину, зокрема відмови від співпраці з правоохоронцями, співучасті в поширенні дитячої порнографії в інтернеті та наркоторгівлі й відмиванні злочинних доходів. Процесуальний статус Дурова не був відомий.

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