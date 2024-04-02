Блінкен і міністр оборони Франції Себастьян Лекорню раніше відвідали завод, де виробник зброї Nexter прагне збільшити виробництво.

Виступаючи перед засобами масової інформації у Франції, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що "абсолютно необхідно", щоб Україна отримала більше боєприпасів і засобів протиповітряної оборони.

Як повідомляє агентство Reuters, він заявив засобам масової інформації: "Абсолютно необхідно забезпечити українців тим, що їм, як і раніше, необхідно для самозахисту, особливо коли йдеться про боєприпаси і засоби протиповітряної оборони".

Говорячи про республіканців у Палаті представників і Сенаті США, які затримують гроші для України, він додав: "Це ще одна причина, з якої запит на додатковий бюджет, з яким президент Байден звернувся до Конгресу, має бути виконаний якнайшвидше".

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Блінкен і міністр оборони Франції Себастьян Лекорню раніше відвідали завод, де виробник зброї Nexter, прагне збільшити виробництво.

Допомога Україні від США - останні новини

Демократи обурюються планом спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона щодо надання допомоги Україні, пише Axios.

Йдеться про закон РЕПО, який підтримується деякими демократами і спрямований на конфіскацію заморожених російських активів у США. За словами Джонсона, ці активи можуть бути використані для фінансування допомоги Україні.

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