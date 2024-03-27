У МЗС країни заявили, що кількість артилерійських боєприпасів, які можуть допомогти Україні, не обмежена.

Уряд Чехії схвалив подальший внесок країни в ініціативу із закупівлі боєприпасів для підтримки України, атакованої Росією з країн, що не входять до ЄС.

Як пише видання Ceske Noviny, прем'єр-міністр Петр Фіала не назвав її суму. За його словами, до ініціативи приєдналися 20 країн. Про це він сказав після сьогоднішнього засідання уряду.

Фіала подякував країнам, які приєдналися до плану закупівель. За його словами, боєприпаси прибуватимуть в Україну протягом тижнів-місяців, що вже зараз впливає на ситуацію на полі бою.

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У МЗС заявили сьогодні, що кількість артилерійських боєприпасів, які можуть допомогти Україні, не обмежена. Спочатку план передбачав закупівлю 800 тисяч артилерійських снарядів. Згідно із заявою міністра закордонних справ Яна Ліпавського, кількість доставлених боєприпасів могла збільшитися майже вдвічі.

"Той факт, що ініціатива зараз настільки широка, пояснюється тим, що це єдиний спосіб забезпечити Україну боєприпасами, необхідними їй для сміливої оборони", - сказав Фіала.

Він нагадав, що ініціатива покликана подолати критичну нестачу боєприпасів до наступного року, коли в ЄС уже мають бути достатні потужності.

Португалія сьогодні офіційно приєдналася до ініціативи, раніше заявивши, що внесе сто мільйонів євро. Міністр оборони Яна Чернохова та її португальський колега сьогодні дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння, що забезпечує участь Лісабона, повідомляється у пресрелізі Міноборони. Раніше Міноборони Чехії уклало аналогічні документи з Данією, Канадою та Латвією.

"Створення міцної договірної бази з партнерами в рамках ініціативи забезпечує міцне підґрунтя для поточних зусиль із постачання боєприпасів в Україну. Це також дасть змогу створити іншу форму співпраці з чеською оборонною промисловістю. Саме тому ми також укладаємо меморандуми про співпрацю з країнами, які висловили зацікавленість у приєднанні до нашої ініціативи", - сказала Чернохова.

Іншими країнами, з якими Міноборони планує підписати документ, є Норвегія та Нідерланди.

За даними Міноборони, в основі зусиль з надання допомоги Україні зброєю від самого початку лежить обачність, завдяки чому Чехії довіряють партнери в усьому світі. За даними відомства, їм "вдалося побудувати ефективну систему, що спирається на надійні джерела".

Боєприпаси для України - ініціатива Чехії

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його уряд подвоїв свої зобов'язання в рамках очолюваної Чехією ініціативи із закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів для України. Виступаючи перед журналістами в Ризі разом зі своїм латвійським колегою Крішьянісом Карінсом, Сікорський відмовився назвати конкретний обсяг фінансування.

Португалія також долучилася до чеської ініціативи щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України в третіх країнах. На це буде виділено 100 мільйонів євро.

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