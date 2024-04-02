Представники Демократичної партії вимагають, що на голосування винесли ухвалений Сенатом законопроект.

Демократи обурюються планом спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона щодо надання допомоги Україні, пише Axios.

Зокрема, йдеться про закон РЕПО, який підтримується деякими демократами і спрямований на конфіскацію заморожених російських активів у США. За словами Джонсона, ці активи можуть бути використані для фінансування допомоги Україні.

Джонсон також підняв ідеї структурування пакету допомоги у вигляді позики та скасування рішення адміністрації Джо Байдена про призупинення дозволів на експорт скрапленого газу – жодна з цих ідей не має значної підтримки з боку демократів, йдеться у статті.

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Зазначається, що це важливо, оскільки законопроект про допомогу, ймовірно, потребуватиме більшості у дві третини голосів, а республіканці в основному виступають проти допомоги Україні, переважна більшість демократів, ймовірно, повинна буде підтримати документ.

Голоси демократів також можуть знадобитися для того, щоб врятувати Джонсона вiд відставки, якою погрожують деякі члени Республіканської партії як помстою за голосування за надання допомоги Україні.

За словами журналістів, республіканець з Палати представників, близький до Джонсона, підтвердив Axios, що ідеї, які він озвучив, є "справою", і сказав, що допомога Україні "може бути окремим законопроектом", відокремленим від інших компонентів сенатського пакету з питань національної безпеки. Це означає, що допомога Ізраїлю і Тайваню, які мають набагато більшу підтримку Республіканської партії, буде голосуватися окремо.

Незадоволення демократів

"Все, що повинен зробити спікер, – це дозволити Палаті представників проголосувати за вже прийнятий двопартійний законопроект Сенату. Це може бути єдиним способом, і, безумовно, найшвидшим способом, щоб він потрапив на стіл президента", – заявив депутат-центрист Грег Лендсман (штат Огайо).

Він підкреслив, змінений законопроект Палати представників повинен буде повернутися до Сенату, який, за його словами, "може прийняти його, а може і не прийняти", тим самим затягуючи процес.

Депутат Вайлі Нікель зазначив, що не розуміє як новий законопроект отримає 200 демократів. А джерело в керівництві Демократичної партії повідомило Axios, що "дуже малоймовірно", що він отримає достатню підтримку демократів, щоб пройти. Але деякі демократи заявили, що вони відкриті до обговорення.

Автори підкреслюють, що в Палаті представників вирішальним фактором, ймовірно, буде думка лідера меншості Хакіма Джеффріса.

Допомога США

Спікер Палати представників США Майк Джонсон обіцяє поставити на голосування питання фінансування допомоги Україні після повернення Конгресу з великодніх канікул, які закінчуються 9 квітня.

У адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена очікують, що спікер Палати представників Майк Джонсон поставить на голосування законопроект, який вже схвалив Сенат.

Раніше Джонсон заявляв, що Палата представників може направити власний законопроект про допомогу Україні, який буде суттєво відрізнятись від затвердженого Сенатом США. Він запропонував перетворити допомогу у програму позики або ленд-лізу.

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