Повітряний простір над Абу-Дабі було перекрито для літаків, ракети перехоплювалися силами ППО ОАЕ.

Абу-Дабі, столицю Об'єднаних Арабських Еміратів, обстріляли ракетами. Місцеві жителі чули вибухи й звуки сирен. Ракети перехоплювали сили ППО ОАЕ, а хусити попередили про напад на Бурдж-халіфу.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Ateo Breaking.

Ракетний вогонь по Абу-Дабі був відкритий приблизно о 2:55, вночі 24 січня. Місцеві почули лячні звуки, незабаром інформацію про вибухи підтвердили й в поліції.

Після цього стало відомо, що над Абу-Дабі закрили повітряний простір для літаків. У столиці були чутні 4 гучних вибухи та звуки сирен, місцеві знімали політ ракет на відео. Поліція Абу-Дабі повідомляла, що ракети перехоплюються силами ППО.

Незабаром хусити звернулися до уряду ОАЕ з попередженням. Вони заявили, що можуть напасти на Бурдж-Халіфу та опублікували провокаційну картинку.

Військові оглядачі, як передає Telegram-канал, стверджували, що хусити обстрілювали Абу-Дабі з новітнього озброєння, яке їм передав Іран.

"У священній Мецці розгорнули систему ППО для захисту святинь через загрозу, що виходить від Ірану і його послідовників в регіоні", передає слова кореспондента Mustafá Elasri Ateo Breaking.

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