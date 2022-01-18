Всі пасажири, які вилітають з міжнародного аеропорту Абу-Дабі, повинні мати негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений за 48 годин до вильоту.

Українські туристи нерідко забувають, що для виліту з міжнародного аеропорту Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) до будь-якої країни світу всім пасажирам необхідно мати при собі негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого за 48 годин до вильоту.

Про таку умову нагадало Посольство України в ОАЕ на своїй сторінці в Facebook.

"Останнім часом почастішали випадки недопущення на рейси наших громадян, які планували виліт з міжнародного аеропорту Абу-Дабі через відсутність негативного ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого за 48 годин до вильоту", – йдеться в повідомленні.

Українських туристів закликали брати до уваги цю важливу вимогу, невиконання якої може скасувати їхні плани на подорож, адже в Абу-Дабі наусуворіші в ОАЕ карантинні умови.

Читайте такожВідпочинок в ОАЕ: все, що потрібно знати туристам (фоторепортаж)Умови в'їзду до Абу-Дабі для туристів з України

З 30 грудня 2021 року для в’їзду до Абу-Дабі з Дубаю необхідно демонструвати Green Pass або негативний результат ПЦР-тесту.

Для прильоту до Абу-Дабі, а також з метою підтвердження для ОАЕ зробленої в Україні вакцинації необхідна попередня реєстрація до вильоту на сайті.

На цьому ж сайті розміщено перелік вакцин, які визнаються в ОАЕ:

Sinopharm vaccine

Pfizer-BioNTech vaccine

Sputnik vaccine

3 Oxford-Astrazeneca vaccine

Johnson & Johnson vaccine

Moderna vaccine

Jamalika (Sputnik V) vaccine

Також для Абу-Дабі необхідний заповнений англійською мовою та обов’язково роздрукований сертифікат (Сertificate polymerase chain reaction (PCR)- swab test), який підтверджує негативні результати тесту на COVID-19. Вказаний сертифікат повинен бути виданий не більше ніж за 48 годин до прибуття в Абу-Даби та має бути наданий лише акредитованими в Україні медичними закладами.

Після прибуття, в аеропортах ОАЕ кожному пасажиру роблять додатковий безкоштовний ПЛР-тест.

Крім того, існує вимога щодо наявності страхового поліса міжнародного медичного страхування, який підтверджує покриття витрат, пов’язаних з лікуванням COVID-19 та перебуванням в умовах ізоляції за кордоном.

З 20 серпня 2021 року в Абу-Дабі доступ до багатьох публічних місць відкритий лише для вакцинованих осіб. Правило поширюється на моли, магазини, кав’ярні, ресторани, спортзали, музеї, культурні центри, тематичні парки, школи, садочки, університети та інститути. Факт вакцинації перевіряється в еміратському мобільному застосунку "Alhosn".

Додаткова інформація щодо наявних в Абу-Дабі ковідних обмежень міститься на сайті.

Як раніше повідомляв УНІАН, нова національна авіакомпанія Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Wizz Air Abu Dhabi 3 липня 2021 года запустила регулярний рейс із Абу-Дабі (ОАЕ) в Київ. Пізніше компанія також вирішила літати до Абу-Дабі з Одеси.