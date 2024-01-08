Не виключено, що ключові повноваження президента в цій сфері будуть обмежені заради того, щоб переконати законодавців-республіканців схвалити збільшення допомоги Україні та фінансування кордону.

На тлі рекордного числа мігрантів, які перетнули кордон США в грудні, адміністрація Байдена задумалася про те, щоб піти на поступки Сенату з питання посилення міграційного законодавства, повідомляє CBS News.

Не виключено, що ключові повноваження президента в цій сфері будуть обмежені заради того, щоб переконати законодавців-республіканців схвалити збільшення допомоги Україні та фінансування кордону.

Невелика двопартійна група сенаторів з грудня веде переговори з Білим домом, щоб з'ясувати, чи зможуть вони домовитися про посилення законів про надання притулку та міграції, які республіканці вимагають в обмін на підтримку прохання президента Байдена про виділення мільярдів доларів на фінансування прикордонних операцій і військової допомоги Ізраїлю, Тайваню та Україні. Усунути розбіжності по ряду ключових питань їм поки, однак, не вдалося.

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Якщо Білий дім і Сенат досягнуть компромісу, неясно, чи отримає така пропозиція необхідну підтримку в Палаті представників, очолюваної республіканцями, де багато консервативних членів хочуть посилити закони про надання притулку і виступають проти допомоги Україні. Спікер Палати представників Майк Джонсон поставив надання допомоги Україні у залежність від вирішення проблеми американського кордону.

При цьому якщо адміністрація погодиться посилити міграційне законодавство, цей крок може відштовхнути деяких демократів. Прогресивні та латиноамериканські законодавці в конгресі та захисники мігрантів вже б'ють тривогу з приводу обмежень на надання притулку і звинувачують Білий дім у тому, що він проводить політику, схожу на політику Трампа.

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