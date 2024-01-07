Майк Джонсон все "спихнув" на адміністрацію Байдена

Адміністрація президента США Джо Байдена не пояснила свою стратегію щодо України. Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що від цього залежать терміни схвалення нового пакет допомоги.

Журналіст запитав у політика, чи встигне Конгрес США домовитися про фінансування для України до лютого, на що той відповів: "Є дві речі, які необхідні: ми повинні охороняти кордон США, перш ніж охороняти чиюсь ще".

За його словами, зараз Конгрес чекає від Білого дому інформацію про те, що є кінцевою метою в Україні.

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"Якщо ми отримаємо необхідну інформацію і відповіді на питання про те, що є кінцевою метою в Україні, і як ми будемо відповідально ставитися до витрачання цих ресурсів. Білий дім не надав нам необхідної інформації", - цитує Джонсона видання CBS News.

Допомога США для України - останні новини

У грудні 2023 року республіканці пішли на святкові канікули, не схваливши запит президента Джо Байдена на додаткову фінансову допомогу Україні.

Байден, коментуючи масштабну атаку РФ на Україну 29 грудня, знову закликав Конгрес "вжити термінових заходів", додавши, що історія засудить тих, хто не стане на захист свободи.

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