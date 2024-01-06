На даний момент Джонсон все ще сподівається, що Сенат знайде прийнятне рішення.

Спікер Палати представників Майк Джонсон розглядає можливість проведення прямих переговорів з президентом Джо Байденом з питань допомоги Україні та прикордонній політиці, оскільки переговори про двопартійний компроміс затягуються в Сенаті, повідомила людина, знайома з цим питанням.

Як пише Bloomberg, двопартійна група сенаторів протягом декількох тижнів працювала над можливими змінами в імміграційній політиці США, які республіканці зажадали в якості умови для схвалення запиту Байдена на екстрену допомогу Україні в розмірі 61 мільярда доларів. Ця група ще не досягла згоди, заявив на цьому тижні головний парламентер Сенату від Демократичної партії Кріс Мерфі, сенатор від Коннектикуту.

Джонсон наполягає на тому, щоб Байден прийняв цілий ряд консервативних імміграційних змін, включаючи нові обмеження на здатність президента звільняти мігрантів від депортації і зміни критеріїв, згідно з якими може бути надано притулок. Переговори в Сенаті були зосереджені на більш обмежених поступках, ніж вимагають республіканці в Палаті Представників, і тому будь-яка угода Сенату може не пройти через Палату представників.

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Директор з бюджету Білого дому Шаланда Янг поставилася до ідеї прямих переговорів з Джонсоном з прохолодою. Вона сказала, що замість цього лідер республіканців у Палаті представників повинен більше брати участь у переговорах у Сенаті.

На даний момент Джонсон все ще сподівається, що Сенат знайде прийнятне рішення, сказав співрозмовник агентства.

Проблеми з допомогою для України - останні новини

У грудні республіканці пішли на святкові канікули, не схваливши запит президента Джо Байдена на додаткову фінансову допомогу Україні.

Politico в кінці 2023 року писало, що в Конгресі США досі не дійшли згоди з питання безпеки кордону з Мексикою і допомоги Україні.

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