Літаки були змушені приземлитися в інших аеропортах країни.

У Швеції найбільший аеропорт поблизу Стокгольма на кілька годин зупинив свою роботу та відправлення рейсів через невідомі дрони. Про це повідомляє SVT.

Зокрема управління цивільної авіації заявило, що на початку доби в районі аеропорту "Арланда" було помічено невідомі безпілотники, а саме чотири апарати різного розміру, але невстановленого типу.

Тому близько 2 години ночі було прийнято рішення закрити аеропорт, внаслідок чого п'ять літаків були змушені приземлитися в інших аеропортах країни.

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Вже о 03:30 аеропорт "Арланда" відновив свою роботу. Поліція розпочала попереднє розслідування за фактом саботажу в аеропорту та порушення Закону про безпеку.

"Ми підозрюємо, що це був навмисний акт, але я не можу відповісти, яка була мета. Через конфіденційність розслідування ми не хочемо вдаватися в подробиці того, який саме безпілотник був помічений і ким", - зауважив речник поліції Даніель Вікдаль.

Водночас у Збройних силах Швеції заявили, що знають про інцидент та підтримують зв'язок з Арландою.

"Ми підтримуємо зв'язок, щоб отримати загальне уявлення про ситуацію, але ми не перебуваємо на місці", - підкреслив представник Збройних сил Швеції Мікаель Огрен.

Падіння безпілотників у країнах НАТО

Як писав УНІАН, на території Латвії 7 вересня впав російський військовий безпілотник. За словами президента країни, наразі ведеться розслідування. Місцеві ЗМІ повідомили, що уламки були виявлені в суботу в Резекненському районі.

Також повідомлялось, що у Румунії шукають уламки російського "шахеда", який порушив повітряний простір країни. Зокрема під час атаки РФ на Україну два винищувачі F-16, які піднялися в повітря, контролювали ситуацію, а мешканці регіонів Тулча і Констанца були сповіщені про небезпеку.

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