Влада Румунії засудила порушення свого повітряного простору російським дроном-камікадзе.

Румунія засудила порушення свого повітряного простору російським ударним безпілотником.

Як пише BILD, румунське Міністерство закордонних справ засудило "нещодавнє порушення" повітряного простору країни і закликало Кремль утриматися від повторних "незаконних атак", які можуть призвести до "безвідповідальної ескалації". Міністерство також закликало до дотримання міжнародного права.

Російський дрон увірвався в повітряний простір Румунії сьогодні рано вранці, коли тривала атака на Україну. У Міноборони країни повідомили, що два винищувачі F-16, які піднялися в повітря, контролювали ситуацію, а мешканці регіонів Тулча і Констанца були сповіщені про небезпеку.

Відео дня

Міноборони зафіксувало траєкторію "шахеда", що входив у румунський повітряний простір, і шукає можливі фрагменти безпілотника, пише Голос Америки.

Румунія поставила союзників по НАТО до відома про інцидент.

Падіння російських безпілотників

Румунія межує з Україною на відстані 650 км, і за останній рік фрагменти російських ударних дронів неодноразово падали на її територію.

Румунія поки що не ухвалила закон, що дозволяє збивати безпілотники, які вторглися в повітряний простір країни в мирний час, хоча планує це зробити найближчим часом.

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