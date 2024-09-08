Російський БПЛА увійшов у повітряний простір країни з боку Білорусі

На території Латвії 7 вересня впав російський військовий безпілотник. Про це у Twitter повідомив президент Лавії Едгарс Рінкевичс.

"Учора у східній частині Латвії розбився російський військовий безпілотник. Ведеться розслідування. Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими союзниками", - написав він, зазначивши, що кількість подібних інцидентів на східному фланзі НАТО зростає, потрібно вирішувати їх спільно.

Як пише zinas.tv3.lv, посилаючись на Міністерство оборони країни, уламки були виявлені в суботу в Резекненському районі.

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"Наразі відповідальні служби, зокрема поліція, продовжують розслідування обставин події. Однак у Міноборони вказують, що, за попередніми даними, це російський безпілотник військового значення", - зазначає видання.

При цьому, за даними Національних збройних сил Лавтії, російський БПЛА увійшов у повітряний простір країни з боку Білорусі. Збройні сили зафіксували прибуття безпілотного літального апарату на територію Латвії, а також простежили за його переміщенням і визначили місце падіння.

Розслідування ситуації триває. Про інцидент поінформовані державні чиновники, правоохоронні органи та країни НАТО.

Російські БПЛА залітають у сусідні країни

Сьогодні один із БПЛА залетів до Румунії і долетів до міста Сабангія, що розташоване приблизно за 40 кілометрів від кордону з Україною.

У ніч на 7 вересня, коли РФ знову атакувала Україну, у повітряному просторі Білорусі було зафіксовано проліт 7 "шахедів" і одного розвідувального БПЛА. Один із них залетів у Гродненську область - і далі в напрямку литовського кордону, де зник із радарів.

А 29 серпня збройні сили Білорусі вперше застосували авіацію для того, щоб збити "шахед".

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