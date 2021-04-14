Загін військових кораблів Чорноморського флоту Росії вийшов у море для проведення артилерійських стрільб.
Про це повідомляють Известия із посиланням на відділ інформаційного забезпечення флоту.
До навчальних заходів також будуть залучені вертольоти й літаки морської авіації та ППО ЧФ. Як стверджують в Росії, навчання проводяться в рамках контрольної перевірки за зимовий період навчання.
"Загін кораблів у складі фрегата "Адмірал Макаров", малих ракетних кораблів "Грайворон" і "Вишній Волочок", ракетного корабля на повітряній подушці "Самум", тральщика "Іван Голубець", а також великі десантні кораблі вийшли з пунктів базування та провели тренування з подолання умовної мінної загорожі в забезпеченні тральних сил флоту", - повідомили в ЧФ РФ.
Раніше стало відомо, що Росія направила в Чорне море 15 військових кораблів Каспійської флотилії. За даними Міноборони РФ, екіпажі катерів Каспійської флотилії у взаємодії з силами Чорноморського флоту візьмуть участь у залікових морських навчаннях.
Читайте такожРФ додатково направила в Крим до 25 тисяч військових - місія США в ОБСЄ
Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.
- 8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram