Як стверджують в Росії, навчання проводяться в рамках контрольної перевірки за зимовий період навчання.

Загін військових кораблів Чорноморського флоту Росії вийшов у море для проведення артилерійських стрільб.

Про це повідомляють Известия із посиланням на відділ інформаційного забезпечення флоту.

До навчальних заходів також будуть залучені вертольоти й літаки морської авіації та ППО ЧФ. Як стверджують в Росії, навчання проводяться в рамках контрольної перевірки за зимовий період навчання.

"Загін кораблів у складі фрегата "Адмірал Макаров", малих ракетних кораблів "Грайворон" і "Вишній Волочок", ракетного корабля на повітряній подушці "Самум", тральщика "Іван Голубець", а також великі десантні кораблі вийшли з пунктів базування та провели тренування з подолання умовної мінної загорожі в забезпеченні тральних сил флоту", - повідомили в ЧФ РФ.

Раніше стало відомо, що Росія направила в Чорне море 15 військових кораблів Каспійської флотилії. За даними Міноборони РФ, екіпажі катерів Каспійської флотилії у взаємодії з силами Чорноморського флоту візьмуть участь у залікових морських навчаннях.

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Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

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Автор: Олександр Топчій