Росія направила в Чорне море 15 військових кораблів Каспійської флотилії.
Про це йдеться в повідомленні Міноборони РФ.
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Як повідомляється, зараз загін кораблів продовжив міжфлотський перехід в Чорне море після зупинки на рейді в Ростові-на-Дону.
На шляху по Волго-Донському каналу протяжністю понад 100 кілометрів бойові кораблі подолали 13 шлюзів. Кораблі пройшли Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонськ, Семикаракорськ.
"В рамках здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання 15 кораблів Каспійської флотилії, в тому числі три артилерійських і вісім десантних катерів, а також судна забезпечення здійснюють міжфлотський перехід з Каспійського в Чорне море", - йдеться в повідомленні.
За даними Міноборони РФ, екіпажі катерів Каспійської флотилії у взаємодії з силами Чорноморського флоту візьмуть участь у залікових морських навчаннях. Для перевірки готовності до відбиття морських і повітряних десантів залучені підрозділи морської піхоти і берегових військ Чорноморського флоту і Каспійської флотилії.
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