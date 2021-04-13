Зараз кораблі Каспійської флотилії РФ направляються по Дону в Азовське море.

Росія направила в Чорне море 15 військових кораблів Каспійської флотилії.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

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Як повідомляється, зараз загін кораблів продовжив міжфлотський перехід в Чорне море після зупинки на рейді в Ростові-на-Дону.

На шляху по Волго-Донському каналу протяжністю понад 100 кілометрів бойові кораблі подолали 13 шлюзів. Кораблі пройшли Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонськ, Семикаракорськ.

"В рамках здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання 15 кораблів Каспійської флотилії, в тому числі три артилерійських і вісім десантних катерів, а також судна забезпечення здійснюють міжфлотський перехід з Каспійського в Чорне море", - йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони РФ, екіпажі катерів Каспійської флотилії у взаємодії з силами Чорноморського флоту візьмуть участь у залікових морських навчаннях. Для перевірки готовності до відбиття морських і повітряних десантів залучені підрозділи морської піхоти і берегових військ Чорноморського флоту і Каспійської флотилії.

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Автор: Катерина Лиманська