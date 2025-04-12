Іспанія запропонувала створити спецфонд і наповнити його за рахунок заморожених у Європі російських активів у розмірі $227 млрд.

Іспанський міністр економіки Карлос Куерпо запропонував створити фонд із використанням коштів із заморожених активів Центробанку РФ.

Куерпо зазначив, що таким чином можна буде профінансувати масштабні європейські оборонні проєкти і військову допомогу Україні, пише Bloomberg.

"Настав час для європейської солідарності у справі підтримки України та країн біля східного кордону Європи", - заявив Куерпо.

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Іспанський міністр додав, що європейським країнам потрібно всім разом інвестувати в оборону, яка є справжнім суспільним благом, що "приносить користь нашим громадянам і зміцнює нашу економічну безпеку".

Журналісти зазначили, що наповнення запропонованого Іспанією нового фонду відбуватиметься за рахунок заморожених у Європі російських активів у розмірі $227 млрд, які здебільшого зберігаються в депозитарії Euroclear у Брюсселі. Саме за рахунок цих грошей можуть бути профінансовані пакети військової допомоги Україні.

Видання підкреслило, що ЄС необхідно знайти додаткові варіанти для фінансування багаторічного недофінансування оборони. Але проти ідеї використання заморожених російських активів наполегливо виступають деякі країни, включно з Німеччиною та Бельгією.

Заморожені російські активи

4 квітня президент України Володимир Зеленський розповів, як РФ намагається виторгувати у Заходу свої заморожені активи на суму $300 млрд. Президент деталізував, що Україні відомо, що росіяни пропонують деяким країнам купити різну продукцію, зокрема високотехнологічну, на цю суму, "якщо ці лідери їм дозволять вивести ці гроші на закупівлю товарів у цих країнах".

Нагадаємо, що українська влада від самого початку повномасштабної війни закликає Європу використовувати заморожені активи РФ на військову допомогу і відновлення України.

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