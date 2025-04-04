Росія готова запропонувати країнам Заходу певного "хабаря", аби отримати назад ці гроші.

Російська Федерація намагається повернути свої активи обсягом 300 млрд доларів, які були заморожені на Заході після початку повномештабного вторгнення. Як передає кореспондент УНІАН, про позповів на брифінгу президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, у нього запитали, чи може Росія виторгувати зняття санкцій в обмін на припинення вогню після візиту до Вашингтона кремлівського посланця Кіріла Дмітрієва.

"Нам відомо, які додаткові причини - чому він у Сполучених Штатах. Окрім цього, він був не тільки у Сполучених Штатах. Ми слідкуємо за переміщенням наших недрузів. І головне питання - як вивести 300 мільярдів заморожених активів. Це їх головне питання", - наголосив Зеленський.

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При цьому, як сказав президент, Україні відомо, що росіяни "готові і пропонують деяким країнам придбати різну продукцію, включаючи високотехнолонічну, на цю суму, якщо ці лідери їм дозволять вивести ці гроші на закупку товарів у цих країнах".

Крім того, мова йде про авіабудування західних партнерів. "Але, слава богу, сьогодні ці гроші заморожені в Європі. І Європа не збирається їх віддавати росіянам. Це важливо", - наголосив Зеленський.

Він додав, що у питанні стосовно 300 млрд Україна це буде сприймати як можливість такого "хитрого хабаря", бо росіяни знайшли такий формат. "Думаю, що їм не вдасться", - сказав Зеленський.

Крім того, Росія хоче послаблення санкцій. "І вони це підкреслюють", - сказав Зеленський.

Водночас, як наголосив глава держави, у питанні збереження санкцій важлива позиція Європи. "Я вдячний, що вона безумовна у підтримці України. Європа не буде знімати санкції", - відзначив президент.

Заморожені активи РФ: що треба знати

Як писав УНІАН, Україна від початку повномасштабної війни закликає союзників використати заморожені російські активи на військову допомогу та відбудову України. І попри те, що на Заході теж лунають такі ж заклики, гроші досі залишаються на рахунках західних банків.

У лютому західні ЗМІ писали із посиланням на власні джерела, що Росія буцімто змирилася із втратою цих грошей. А тому Кремль начебто готовий віддати їх на відбудову України, але з умовою, що частину грошей витратять на окупованих територіях.

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