Прем'єр-міністр країни вважає, що таке рішення матиме наслідки для Європи.

Якщо Європа конфіскує майже 200 млрд євро заморожених російських активів, то це буде "акт війни". Про це сказав прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер у коментарі журналістам, передає Politico.

За його словами, таке рішення створить "системні ризики для всієї фінансової світової системи" і викличе відплату з боку Росії.

Такі слова Вевера пролунали в той час, коли європейські країни, серед яких Франція, Велика Британія та Іспанія, хочуть арештувати російські активи, які були заморожені після того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

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"Ідея полягає в тому, щоб використати ці гроші для зміцнення оборони України та посилення її важелів впливу на мирні переговори з Росією. Бельгія, однак, має значний вплив у цій грі, оскільки Euroclear, фінансова установа, яка тримає більшу частину знерухомлених активів у Європі, базується в Брюсселі. Країна побоюється, що передача грошей Україні призведе до збільшення кількості судових позовів з боку власників цих активів", - додають у Politico.

Відомо, що наразі Euroclear має судову справу з кількома сторонами, які використовують російські суди, аби оскаржити утримання своїх активів та вимагати компенсації.

"Ми живемо не у світі фантазій. Ми живемо в реальному світі, де, якщо ви забираєте у когось 200 мільярдів євро, то це матиме наслідки", - наголосив де Вевер.

Також минулого року країни G7 домовилися використати прибутки, отримані від активів, аби надати Україні кредит розміром 50 млрд євро.

Водночас деякі країни хочуть піти далі. Зокрема французькі законодавці підтримали резолюцію, яка закликає ЄС заарештувати активи та використати їх для допомоги України. Крім того, прем'єр-міністр Іспанії підтримав таке рішення, зазначили кілька дипломатів ЄС.

Своєю чергою де Вевер застеріг лідерів ЄС утриматися від публічного "представлення заморожених і знерухомлених активів як маленької скарбнички Путіна, яку можна просто розбити молотком, а потім забрати гроші і витратити їх на що завгодно ... тому що це не так просто".

Заморожені активи РФ - останні новини

Водночас видання DW писало, що ЄС шукає способи вилучити заморожені активи РФ, але стикається із суворим опором. За інформацією видання, однією з країн, які відкрито виступають проти конфіскації, є Бельгія.

Водночас колишній прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що моральним обов'язком Європи є арешт активів РФ, аби допомогти Україні. Він наголосив, попри те, що вилучення активів іншої держави - справа непроста, британський уряд не бачить юридичних перешкод для цього кроку щодо Росії.

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