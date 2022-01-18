Незабаром після візиту до Києві президент Азербайджану Ільхам Алієв провів перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це повідомили пресслужби президента Азербайджану та Кремля.
У вівторок, 18 січня, Алієв зателефонував Путіну, аби обговорити перспективи партнерства між Азербайджаном і Росією та питання регіональної безпеки.
"Голови держав висловили задоволення у зв'язку з контактами між Росією та США, стабілізацією ситуації в Казахстані, обговорили процеси, що відбуваються навколо України", - сповіщає пресслужба президента Азербайджану, не розкриваючи деталі.
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У пресслужбі Кремля сповістили про розмову між лідерами держав, не повідомляючи нічого про зміст перемовин.
Нагадаємо, Ільхам Алієв 14 січня відвідав Україну та зустрівся із Володимиром Зеленським.
У Білому домі заявляють, що Російська Федерація може напасти на Україну будь-якої миті.
19 січня до Києва прибуде держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Темами переговорів стануть практична підтримка України з боку США та активні дипломатичні зусилля з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.