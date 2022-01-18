Темами переговорів Кулеби і Блінкена у Києві також стануть практична підтримка України з боку США і активні дипломатичні зусилля з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

У Києві державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен говоритиме про втілення комплексного пакету стримування Російської Федерації.

Як йдеться у повідомленні МЗС України у соціальній мережі Facebook, візит Блінкена до України відбудеться на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Візит стане продовженням тісної координації дій України та США задля стримування Росії від подальшої агресії", - наголошується у повідомленні.

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Зокрема, Кулеба та Блінкен проведуть переговори щодо подальшого втілення комплексного пакету стримування Росії, практичної підтримки України з боку США, активних дипломатичних зусиль з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Глави української та американської дипломатій також обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства України та США в безпековій, торговельній, інвестиційній та інших сферах.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня Кулеба та Блінкен під час телефонної розмови обговорили втілення комплексного пакету стримування Росії від подальшої агресії. Зокрема, йдеться про жорсткі економічні санкції проти РФ та практичне зміцнення обороноздатності Збройних сил України.

У Києві 19 січня держсекретар США зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Також Блінкен зустрінеться з членами родин і співробітниками посольства США в Україні, аби "повідомити про зусилля Держдепартаменту стосовно планування на випадок непередбачуваних обставин, якщо Росія обере подальшу ескалацію".

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