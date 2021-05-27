У США зазначили, що в Білорусі можуть не визнавати наявність американського громадянства в осіб із подвійним громадянством.

Держдепартамент США рекомендував американцям відмовитися від поїздок до Білорусі.

У Держдепі пояснили це довільним дотриманням законів і ризиком бути затриманим, а також ситуацією з COVID-19.

"Влада Білорусі затримала десятки тисяч осіб, у тому числі громадян США, за нібито приналежність до опозиційних партій і нібито участь у політичних мітингах. Громадяни США були заарештовані в районі проведення демонстрацій. Деякі з них стали жертвами переслідувань і жорстокого поводження з боку білоруських чиновників. Влада цієї країни націлена на осіб, пов'язаних із незалежними та іноземними ЗМІ", - сказано в повідомленні.

У США відзначили, що в Білорусі можуть не визнавати наявність американського громадянства в осіб із подвійним громадянством, а також відмовити в можливості консульської допомоги таким людям, або перешкоджати її наданню.

Крім цього, згідно з даними Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC), у Білорусі зберігається дуже високий рівень захворюваності на коронавірус. Це також тягне обмеження для поїздок американців в цю країну.

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Примусова посадка літака Ryanair у Мінську й затримання Романа Протасевича

23 травня Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким із Афін до Вільнюса летів засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Причиною екстреної посадки став нібито сигнал про мінування. Літак примусили сісти Мінську по команді білоруських диспетчерів попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Лайнер перевірили, вибухівку не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки літака Протасевича і його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

Україна з 00:00 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Таке рішення ухвалив уряд 25 травня через ситуацію з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську.

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Автор: Олександр Топчій