Держдепартамент США рекомендував американцям відмовитися від поїздок до Білорусі.
У Держдепі пояснили це довільним дотриманням законів і ризиком бути затриманим, а також ситуацією з COVID-19.
"Влада Білорусі затримала десятки тисяч осіб, у тому числі громадян США, за нібито приналежність до опозиційних партій і нібито участь у політичних мітингах. Громадяни США були заарештовані в районі проведення демонстрацій. Деякі з них стали жертвами переслідувань і жорстокого поводження з боку білоруських чиновників. Влада цієї країни націлена на осіб, пов'язаних із незалежними та іноземними ЗМІ", - сказано в повідомленні.
У США відзначили, що в Білорусі можуть не визнавати наявність американського громадянства в осіб із подвійним громадянством, а також відмовити в можливості консульської допомоги таким людям, або перешкоджати її наданню.
Крім цього, згідно з даними Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC), у Білорусі зберігається дуже високий рівень захворюваності на коронавірус. Це також тягне обмеження для поїздок американців в цю країну.
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Примусова посадка літака Ryanair у Мінську й затримання Романа Протасевича
- 23 травня Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким із Афін до Вільнюса летів засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.
- Причиною екстреної посадки став нібито сигнал про мінування. Літак примусили сісти Мінську по команді білоруських диспетчерів попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Лайнер перевірили, вибухівку не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.
- Після посадки літака Протасевича і його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.
- Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).
- Україна з 00:00 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Таке рішення ухвалив уряд 25 травня через ситуацію з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську.
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