У НАТО закликають владу Білорусі негайно і безумовно звільнити білоруського журналіста Романа Протасевича.
"Північноатлантична рада рішуче засуджує примусове перенаправлення рейсу літака Ryanair до Мінська, який летів з Афін до Вільнюсу 23 травня, а також зняття з перенаправленого літака і арешт Романа Протасевича, відомого білоруського журналіста, який перебував на борту, і Софії Сапеги", - йдеться у заяві НАТО.
У цьому зв'язку наголошується, що цей неприйнятний акт порушив норми, які регулюють цивільну авіацію, і створив загрозу для життя пасажирів і екіпажу.
"Ми підтримуємо заклики про термінове незалежне розслідування, в тому числі за участі Міжнародної організації цивільної авіації. Ми підтримуємо заходи, вжиті союзниками індивідуально і колективно у відповідь на цей інцидент", - сказано у заяві.
Також наголошується, що затримання Протасевича порушує принципи політичного інакомислення і свободу преси.
"Білорусь повинна негайно і безумовно звільнити пана Протасевича і пані Сапегу. Союзники НАТО закликають Білорусь поважати фундаментальні права людини і свободи і дотримуватися міжнародного порядку, заснованого на правилах", - наголошується в заяві.
Також країни-члени Альянсу солідарні з Латвією стосовно невиправданого видворення латвійських дипломатів з Білорусі.
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Примусова посадка літака Ryanair у Мінську й затримання Романа Протасевича
- 23 травня Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким із Афін до Вільнюса летів засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.
- Причиною екстреної посадки став нібито сигнал про мінування. Літак примусили сісти Мінську по команді білоруських диспетчерів попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Лайнер перевірили, вибухівку не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.
- Після посадки літака Протасевича і його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.
- Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).
- Україна з 00:00 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Таке рішення ухвалив уряд 25 травня через ситуацію з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську.
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