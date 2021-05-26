Північноатлантична рада Альянсу просить Білорусь поважати фундаментальні права людини і свободи.

У НАТО закликають владу Білорусі негайно і безумовно звільнити білоруського журналіста Романа Протасевича.

"Північноатлантична рада рішуче засуджує примусове перенаправлення рейсу літака Ryanair до Мінська, який летів з Афін до Вільнюсу 23 травня, а також зняття з перенаправленого літака і арешт Романа Протасевича, відомого білоруського журналіста, який перебував на борту, і Софії Сапеги", - йдеться у заяві НАТО.

У цьому зв'язку наголошується, що цей неприйнятний акт порушив норми, які регулюють цивільну авіацію, і створив загрозу для життя пасажирів і екіпажу.

"Ми підтримуємо заклики про термінове незалежне розслідування, в тому числі за участі Міжнародної організації цивільної авіації. Ми підтримуємо заходи, вжиті союзниками індивідуально і колективно у відповідь на цей інцидент", - сказано у заяві.

Також наголошується, що затримання Протасевича порушує принципи політичного інакомислення і свободу преси.

"Білорусь повинна негайно і безумовно звільнити пана Протасевича і пані Сапегу. Союзники НАТО закликають Білорусь поважати фундаментальні права людини і свободи і дотримуватися міжнародного порядку, заснованого на правилах", - наголошується в заяві.

Також країни-члени Альянсу солідарні з Латвією стосовно невиправданого видворення латвійських дипломатів з Білорусі.

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Примусова посадка літака Ryanair у Мінську й затримання Романа Протасевича

23 травня Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким із Афін до Вільнюса летів засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Причиною екстреної посадки став нібито сигнал про мінування. Літак примусили сісти Мінську по команді білоруських диспетчерів попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Лайнер перевірили, вибухівку не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки літака Протасевича і його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

Україна з 00:00 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Таке рішення ухвалив уряд 25 травня через ситуацію з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську.

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Автор: Віталій Саєнко