Дипломати прибули до України з Польщі і відправилися у Львів з одноденним візитом.

Американські дипломати повернулися до України. Наразі вони регулярно їздитимуть у Львів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на поінформовані джерела.

Дипломати прибули до України з Польщі і відправилися у Львів з одноденним візитом.

Це сталося після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен поінформував українського президента Володимира Зеленського, що США відправляють своїх дипломатів в країну, починаючи з цього тижня, коли він відвідав Київ.

Відомство буде постійно переглядати ситуацію з безпекою перед одноденними поїздками дипломатів у Львів.

"Як повідомив держсекретар, цього тижня в Україну повертаються американські дипломати. Ми постійно переглядаємо та оцінюємо ситуацію з безпекою, щоби якомога швидше відновити роботу посольства у Києві, щоб продемонструвати нашу підтримку уряду й народу України, які мужньо боронять свою країну", - сказав співрозмовник.

Крім того, Департамент переглядає безпеку в Україні в цілому після того, як РФ влаштувала теракти на низці залізничних об’єктах одразу по від’їзду Блінкена та Остіна.

Дипломати не користуватимуться залізничним транспортом для поїздок до Львова.

Як писав УНІАН, президент США Джо Байден висунув на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла в Україні Бріджит Брінк.

За даними The Washington Post, після російського вторгнення в Україну понад 400 російських дипломатів з приблизно двох десятків країн залишили свої посади.

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