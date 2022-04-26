Причиною стали вторгнення, шпигунство і звірства в Бучі та інших містах України.

Після російського вторгнення в Україну понад 400 російських дипломатів з приблизно двох десятків країн залишили свої посади.

Про це повідомляє The Washington Post.

У рамках стратегії з покарання Росії за вторгнення в Україну та її підривну діяльність за кордоном кілька десятків країн вислали російських дипломатів і співробітників посольств.

Деякі країни звинуватили співробітників посольства Росії у використанні дипломатичного прикриття для шпигунства. Інші послалися на порушення Віденської конвенції 1961 року про дипломатичні відносини. Треті країни оголосили про висилку дипломатів через звірства російських військових у Київській області.

В цілому, за підрахунками видання, після російського вторгнення в Україну понад 400 російських дипломатів з приблизно двох десятків країн були змушені залишити свої посади.

США

28 лютого місія США при організації Об'єднаних Націй оголосила про початок процесу видворення 12 "розвідників" з постійного представництва Росії при ООН за "зловживання своїми привілеями" проживання в США шляхом "участі в шпигунській діяльності, що завдає шкоди національній безпеці", що тривало кілька місяців.

Чорногорія

4 березня Чорногорія оголосила одного дипломата посольства Росії в Подгориці персоною нон грата, пославшись на порушення дипломатичних норм.

24 березня Росія заявила, що поінформувала Чорногорію про висилку дипломата з РФ.

Словаччина

14 березня Словаччина вислала трьох співробітників посольства Росії і закликала посольство забезпечити дотримання його співробітниками дипломатичних конвенцій.

Днем пізніше Словаччина звинуватила двох людей у шпигунстві на користь Росії. Один з них був колишнім офіцером військової академії, який, за словами начальника поліції Словаччини Стефана Хамрана, був "контактною особою розвідки російських офіцерів ГРУ", інша людина була описана Reuters як співробітник веб-сайту, закритого за поширення дезінформації.

Росія вжила відповідних заходів, видворивши трьох співробітників посольства Словаччини в Москві.

30 березня Словаччина, посилаючись на Віденську конвенцію, оголосила, що країна скоротить штат посольства Росії в Братиславі на 35 осіб.

Латвія, Литва, Естонія, Болгарія

18 березня Латвія, Литва та Естонія спільними зусиллями вислали в цілому 10 російських дипломатів "у зв'язку з діями, що суперечать їх дипломатичному статусу, і з урахуванням російської агресії в Україні, що триває".

Того ж дня Болгарія оголосила, що вишле 10 дипломатів. Це стало безпрецедентним кроком для країни, що має глибокі зв'язки з Росією.

Пізніше Росія оголосила про скасування акредитації 10 дипломатів з країн Балтії, засудивши "провокаційні" і "безпідставні" дії, вжиті проти російських дипломатів. Росія вислала стільки ж дипломатів, скільки було вислано з відповідних країн: по три з Естонії та Латвії і чотири з Литви.

4 квітня Литва оголосила, що російський посол має покинути країну, а уряд закриє російське консульство в Клайпеді і поверне посла Литви в Москві. Рішення було вмотивоване інформацією про військові злочини росіян в Бучі, що була розкрита.

5 квітня Естонія оголосила, що закриє два російських консульських поста в містах Нарва і Тарту і вишле 14 співробітників, у тому числі сім дипломатів. А міністр закордонних справ Латвії заявив, що країна вишле 13 російських дипломатів і співробітників і закриє два російських консульства.

Польща

23 березня стало відомо, що Польща "вислала 45 російських шпигунів, які видавали себе за дипломатів".

Представник міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна сказав, що у цих осіб було п'ять днів, щоб покинути країну, але в однієї особливо небезпечної людини було 48 годин. Згідно з повідомленнями ЗМІ, ця людина контактувала з польським громадянином, що працює в РАГСі Варшави, який був затриманий 17 березня за підозрою в шпигунстві на користь російських спецслужб.

Бельгія, Нідерланди, Чехія, Ірландія

29 березня Бельгія наказала 21 російському дипломату покинути країну через діяльність, пов'язану зі шпигунством або незаконним поширенням впливу.

Нідерланди заявили, що висилають 17 росіян, яких називають офіцерами розвідки. Чехія вислала одного дипломата. Ірландія повідомила чотирьом високопоставленим російським чиновникам, що їм доведеться виїхати через дії, які вважаються "такими, що не відповідають міжнародним стандартам дипломатичної поведінки".

19 квітня Москва оголосила дипломатів з Бельгії та Нідерландів персонами нон грата. Це рішення стосується 15 нідерландських дипломатів і 12 бельгійських дипломатів — двох третин дипломатичного персоналу країни.

Німеччина, Франція

4 квітня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина оголосила 40 російських дипломатів "небажаними особами".

25 квітня Росія заявила, що вишле 40 німецьких дипломатів - як "симетричну відповідь" на "недружнє рішення" Берліна. Бербок у відповідь на це заявила, що, на відміну від дипломатів її країни, вислані російські дипломати "жодного дня не займалися дипломатією".

На початку квітня міністерство закордонних справ Франції також заявило, що вишле російських дипломатів, "чия діяльність суперечить інтересам безпеки". У міністерстві заявили, що ці дії "є частиною європейського підходу". Цей крок може торкнутися до трьох десятків дипломатів.

11 квітня Франція вислала шістьох російських дипломатів, звинувачених у шпигунстві.

Данія, Італія, Словенія, Португалія, Іспанія, Швеція та дипломатична служба ЄС

У міру того як наслідки вбивств мирних жителів в Бучі продовжували розкриватися, все більше європейських країн разом з дипломатичною службою Європейського Союзу приступили до висилки російських дипломатів і співробітників.

5 квітня на тлі звинувачень у шпигунстві МЗС Данії повідомило, що 15 російських дипломатів, які працюють в посольстві Росії в Копенгагені, будуть вислані.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що його країна висилає 30 російських дипломатів "з міркувань національної безпеки".

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес також послався на проблеми безпеки, а також на вбивства в Бучі і руйнування Маріуполя, і оголосив, що його країна висилає "близько 25" дипломатів.

Уряд Португалії оголосив персонами нон грата 10 співробітників дипмісії Росії.

Словенія викликала посла РФ у зв'язку з повідомленнями про злочини РФ в Бучі і заявила, що скоротить кількість дипломатичного та адміністративно-технічного персоналу посольства РФ з 41 до 8 осіб.

Швеція заявила, що вишле трьох російських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві.

Європейська служба зовнішніх зв'язків, дипломатична служба ЄС повідомила, що 19 співробітників постпредства Росії при ЄС оголошені "персонами нон грата" і повинні покинути Бельгію.

Норвегія, Греція

6 квітня Норвегія оголосила трьох російських дипломатів персонами нон грата, пославшись на діяльність, "несумісну" з їх дипломатичним статусом.

Греція оголосила, що 12 співробітників російських дипломатичних і консульських місій в Греції тепер є персонами нон грата.

Японія

8 квітня Японія оголосила про висилку восьми російських дипломатів. Представники Міністерства закордонних справ повідомили, що це рішення торкнулося кількох торгових представників, але не посла Росії Михайла Галузіна.

Поряд з висилкою офіційних осіб країна заборонила імпорт деяких російських товарів, включно з пиломатеріалами і горілкою, а також японські інвестиції в Росію.

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