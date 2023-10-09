Ринок недостатній, щоб виправдати запуск нової програми стратегічних військових перевезень.

Раніше французи використовували для перекидання своїх військ на великі відстані українські широкофюзеляжні транспортники Ан-124 "Руслан", який є найбільшими серійними вантажними літаками у світі. Але на тлі повномасштабної війни в Україні Франція почала стикатися з гострою нестачею літаків, пише Opex360.

Напередодні начальник штабу Військово-повітряних сил Франції генерал Стефан Мілль, виступаючи в парламенті, заявив про те, що назріває "справжня проблема". За його словами, доступність літаків впала. Крім того, літаки з цього флоту начебто близькі до вичерпання ресурсу служби.

"У нас справжня проблема. Контракт SALIS (програма НАТО та приватною українською компанією Antonov Logistics Salis щодо стратегічних повітряних перевезень – УНІАН) стосується старих пристроїв, термін служби яких закінчується. І ринок, яким би важливим він не був, недостатній, щоб виправдати запуск нової програми. У нас є справжня проблема, яка полягає в тому, щоб підвищити обізнаність серед певної кількості країн, щоб мати можливість створити достатню масу. Якщо ми не досягнемо успіху, ми не зможемо просунутися в цій сфері. Тому ми повинні шукати вектори в усіх напрямках, які могли б бути використані для цього. І їх небагато", – сказав Мілль.

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Видання акцентує, що ще в 2017 році тодішній французький депутат Франсуа Корню-Жантіль попереджав парламент та Міністерство оборони країни про надмірну залежність від зовнішнього стратегічного авіаційного транспорту. Наразі французьким військовим безлімітно доступні тільки літаки А300-600ST Beluga, які не адаптовані для перевезення військових вантажів.

Раніше концерн Airbus мав проект створення вантажного літака A380-800F (навантаження до 150 тонн), але його було закрито ще у 2007 році. Аналітики Opex360 переконують, що саме цей проект зараз міг би врятувати Францію.

Військова співпраця України та Франції - останні новини

Наприкінця вересня у Києві відбувався міжнародний Форум оборонних індустрій. Міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню після зустрічі повідомив про успішну поїздку до України і низку підписаних контрактів.

На початку жовтня стало відомо, що французька компанія Turgis & Gaillard підписала контракт з українським державним підприємством "Антонов" про спільне виробництво БПЛА Aarok MALE - La Tribune.

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