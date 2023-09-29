Міноборони Франції заявляє про "мобілізацію французького промислового ноу-хау на підтримку Києва".

Цими днями у Києві відбувається міжнародний Форум оборонних індустрій. Напередодні заходу країну відвідав міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню.

Як повідомляє Міноборони країни, Лекорню відвідав Київ у супроводі представників близько двадцяти французьких компаній, які спеціалізуються на виробництві військової бронетехніки, артилерійських засобів, безпілотників, систем розмінування.

"Ці представники підписали близько двадцяти контрактів, листів про наміри чи меморандумів про взаєморозуміння з українськими промисловцями, що свідчить про мобілізацію французького промислового ноу-хау на підтримку Києва", – йдеться в повідомленні відомства.

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Коментуючи візит і зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умеровим та міністром стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним Лекорню наголосив, що Париж "збирається перейти від логіки продажів із запасів до логіки промислових партнерств". Також він наголосив, що Франція має продемонструвати "витримку" у своїй підтримці України.

Міністерство зазначає, що "ця поїздка була частиною першого Форуму оборонної промисловості, організованого цієї п’ятниці Україною".

Президент Зеленський днем раніше писав у своєму X (Twitter) про візит французької делегації: "Я привітав міністра оборони Франції Лекорню. Ціную всебічну підтримку Франції та зусилля президента Макрона щодо посилення нашої оборони, включаючи дуже ефективні SAMP/T, Caesar, SCALP-EG. Обговорили проекти спільного виробництва та посилення протиповітряної оборони України".

Форум оборонних індустрій - що треба знати про захід

Минулого місяця президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна планує провести Форум оборонних індустрій з виробниками зброї зі всього світу.

Очікувалося, що захід відбудеться восени. Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що понад 160 оборонних компаній світу зголосилися взяти участь у Форумі оборонних індустрій.

Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, за повідомленням прес-служби НАТО, під час першого засідання форуму сповістив, що у заході взяли участь представники понад 20 країн Альянсу.

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