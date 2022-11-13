Чи не найбільша цінність бази "Антонова" - лабораторія, де тестують все обладнання "Руслана".

Росіяни геть зруйнували аеродром у Гостомелі, там знищили найбільший літак у світі "Мрію", серйозно пошкодили два літаки-велети – "Руслан" та "Антей" і ще кілька менших суден.

Але авіакомпанія "Авіалінії Антонова" все одно активно літає по всьому світу, виконуючи надскладні перевезення, йдеться в сюжеті ТСН.

Так, журналісти ТСН потрапили на базу "Антонова" у німецькому Лейпцигу. Кореспондент розповів, що до цього часу туди ще не потрапляло ні українське ТБ, ні зарубіжне.

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"База Антонова в аеропорту Лейпцига така велика, що туди ліпше їхати автобусом. Зараз там чотири "Руслани", одне судно з назвою Херсона", - розповідає журналіст.

Чи не найбільша цінність бази "Антонова" - лабораторія, де тестують все обладнання "Руслана". Інженери "Антонова" ледь не з вогню витягли це обладнання, коли росіяни нищили аеродром у Гостомелі.

Цю базу у Лепцигу почали будувати у 2019 році. Тепер Лейпциг - головний філіал "Антонова". Робота там не вщухає і вночі. Працівники зізнаються, що їм усім дуже хочеться прилетіти додому - хоч до зруйнованого, але такого рідного Гостомеля.

Атака Росії на аеродром "Гостомель"

27 лютого 2022 року в результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт "Гостомель" під Києвом був спалений один з найбільших і найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія".

Росіяни "продирявили" всі літаки на аеродромі "Гостомеля". Вони продовжували стріляти вже по знищеній "Мрії". Пошкоджено й фюзеляж Ан-22 "Антей". Під удар потрапив й один з літаків Ан-124-100 "Руслан". Пошкодження отримав й дослідний зразок Ан-132D. А літаки "технічного флоту" "Авіаліній Антонова" – Ан-26 і Ан-74Т – буквально спалені дотла.

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