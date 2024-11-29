Літак зазнав значних пошкоджень.

Екіпаж багатоцільового літака Ан-2, який у Башкортостані намагалася збити протиповітряна оборона, вижив. У повітряного судна сталося протікання палива, однак воно змогло здійснити посадку в аеропорту міста Уфа.

Російський Telegram-канал Baza публікує відео, який зняв один з членів екіпажу. Він показує пошкоджений кулями одяг та стан самого літака, що отримав безліч пошкоджень.

За даними каналу, на борту перебували пілот, інструктор та оператор. Одяг одного з них також зрешетили кулі охорони нафтопереробного заводу.

Атаки на російські НПЗ

Повномасштабне вторгення в Україну призвело до того, що територію Російської Федерації систематично атакують безпілотні літальні апарати. Цього року ці нальоти часто призводили до масштабних пожеж на нафтопереробних об'єктах.

Днями російські ЗМІ повідомили, що в місті Салават у Башкортостані оголошено повітряну тривогу через загрозу дронів. Вже згодом мережу заполонили відео, на яких ППО намагається збити літак Ан-2. Все через те, що він пролітав над територією нафтопереробного заводу "Газпрому".

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