Губернатор Краснодарського краю повідомив, що нібито внаслідок дронового удару є постраждала.

У Краснодарському краї РФ у ніч на четвер, 28 листопада, два райони масовано атакували безпілотники.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв у Telegram стверджує, що атаку БПЛА "відбила" російська протиповітряна оборона. За даними ворожого чиновника, наслідки дронової атаки є в місті Слов'янськ-на-Кубані та на хуторі Чигрина.

На території хутора нібито уламки дрона пошкодили будинок, і ніхто не загинув і не постраждав.

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"У Слов'янську-на-Кубані уламки БПЛА впали на подвір'я приватного домоволодіння, у приміщенні розбито вікна. На жаль, постраждала господиня будинку. Медики надали їй допомогу, від госпіталізації жінка відмовилася. Також в одному з дворів пошкоджено автомобіль", - йдеться у повідомленні Кондратьєва.

У мережі з'явилася інформація, що безпілотники атакували міст через річку Протока, який з'єднує Слов'янськ-на-Кубані з хутором Трудобеліковським. Telegram-канал Astra, дізнався від жителів хутора таке:

"Це світиться наш міст, нічого тут не зруйновано".

Вибухи також лунали у Ростовській області. Т.в.о. губернатора регіону Юрій Слюсар стверджує, що на території області вночі ліквідували два дрони - один у Кам'янську, а ще один - у Таганрозі. "Як доповіли чергові служби, постраждалих і руйнувань на землі немає", - додав він.

У російському Міноборони повідомили, що впродовж ночі чергові засоби ППО нібито змогли ліквідувати 25 українських дронів: два - над Ростовською областю, три над тимчасово окупованим Кримом, шість - над територією Брянської області та 14 - над територією Краснодарського краю.

Новини Росії в центрі уваги - що повідомлялося

Після того, як росіяни здійснили повномасштабне вторгнення на українську землю, у РФ уже не раз лунали вибухи, зокрема, внаслідок атаки дронів. Під ударами в Росії опинялися об'єкти, які допомагають окупантам продовжувати бойові дії проти нашої країни, зокрема, нафтопереробні заводи.

Французьке видання Le Monde писало, що Збройні сили України перенаправляють назад у РФ частину безпілотників, які росіяни запускають по українській території.

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