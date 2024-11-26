У Башкортостані відкрили вогонь по російському багатоцільовому літаку Ан-2, прийнявши його за український безпілотний літальний апарат.

Як повідомляє російський Telegram-канал Astra, інцидент стався в місті Салават. Місцева влада оголосила повітряну тривогу, коли літак залетів у "заборонену зону". Охорона нафтопереробного заводу концерну "Газпром" відкрила по ньому вогонь.

На опублікованих у мережі відео можна побачити проліт Ан-2 в небі над одним з об'єктів. Очевидці також зняли момент, коли по літаку почали стріляти. Один із них каже, що повітряне судно зачепили.

Атаки БПЛА на Росію

Як відомо, російські військові об'єкти і НПЗ систематично опиняються під ударом дронів.

На початку листопада безпілотники атакували нафтопереробний завод у Саратові, а цього тижня атака на Калугу призвела до масштабного загоряння на території НПЗ.

Крім того, у РФ виникають проблеми з роботою НПЗ через санкції. За даними української розвідки, "Волгоградський", "Ільський" і "Яйський" заводи були змушені частково зупинитися через брак обладнання.

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