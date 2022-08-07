Тепер він буде проходити реабілітацію в Німеччині.

Анатолія Чубайса вже виписали з італійської лікарні. Він поїхав на реабілітацію в Німеччині.

Про це повідомляє італійська газета La Repubblica.

Відзначається, що 67-річний Чубайса виписали з лікарні в Італії і тепер він буде проходити реабілітацію у Франкфурті.

Йому поставили діагноз синдрому Гійєна-Барре. При цьому він здав аналізи для токсикологічного дослідження. Результат тестів ще невідомий, але італійська поліція шукає будь-які ознаки отруєння.

Варто відзначити, що синдром Гієна-Барре-рідкісне захворювання, при якому імунна система атакує нервову систему, що може призвести до паралічу.

Хвороба може виникати з ряду причин, включаючи бактеріальні або вірусні інфекції. Поштовхом також може послужити хірургічна операція.

Як раніше повідомляв УНІАН, 31 Липня Російська пропагандистка Ксенія Собчак. повідомила, що колишній віце-прем'єр Російської Федерації Анатолій Чубайс потрапив до реанімації однією з європейських клінік.

За її словами, у Чубайса підтвердили синдром Гійєна-Барре - рідкісне захворювання імунної системи, яке призводить до м'язової слабкості, болю або оніміння, а в більш важких випадках - до паралічу.

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