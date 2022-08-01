За його словами, Чубайс втік з Росії і обіцяв мовчати.

Екс-віце-прем'єр Росія Анатолій Чубайс потрапив до реанімації. ЗМІ писали, що його житло перевіряли фахівці в костюмах хімічного захисту, адже не виключається, що його отруїли.

Про це повідомив відомий громадський діяч, який коментує процеси в Росії, юрист Марк Фейгін, пише ТСН.

"Чи може Кремль отруїти Чубайса? Ліквідувати його? Звичайно, може. Чубайс-носій колосальної інформації про Путіна і його оточення, про державні секрети. По-перше, він може знати про все, що відбувалося в той час, коли влада Путіна сходила на престол. По-друге, він безумовно знає майже все, що відбувалося в апараті президента протягом чверті століття", - зазначив він.

Чубайс залишався радником Путіна до останнього моменту і написав заяву про звільнення після того, як поїхав. Як вважає Фейгін, можна припустити, що у Кремля є причини для усунення Чубайса. На цей час немає підтвердження цього від незалежних джерел.

"Чубайс виїхав з Росії. Я думаю, що, швидше за все, він втік. Але навздогін йому поставили умову мовчати і не сіпатися. Я впевнений, що це було, і він мовчав. Можливо, це умова, при якій він міг відчувати себе безпечно за кордоном", - стверджує експерт.

За його словами, останнім часом з'явилася інформація, що інформагентства намагалися взяти у Чубайса інтерв'ю.

"Чому він його не дав? Йому погрожували? Ми цього не знаємо, і він про це не розповідав. Мені здається, що навколо Чубайса, безумовно, йде якийсь процес. І в цей процес активно залучені Москва і її спецслужби. Однозначно", - наголосив Фейгін.

Водночас експерт не виключає, що Чубайс дійсно міг захворіти, адже йому майже 70 років.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Чубайса підтвердили синдром Гійєна-Барре - рідкісне захворювання імунної системи, яке призводить до м'язової слабкості, болю або оніміння, а в більш важких випадках - до паралічу.

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