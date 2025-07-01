Його звинувачують у підпалі.

Житель Туреччини спричинив масштабну лісову пожежу, намагаючись вбити кліща. Інцидент стався у місті Маніса.

Як пише CNN Turk, пожежа виникла на сільськогосподарських угіддях в районі Тургутлу, вже невдовзі вогонь перекинувся на ліс. На ліквідацію загоряння виїхали команди пожежної охорони муніципалітету. Рятувальники задіяли пожежну та будівельну техніку.

Полум'я вдалося взяти під контроль лише за дві години, воно вже встигло завдати шкоди 120 гектарам сільськогосподарських угідь та лісу. Розслідування виявило, що за підпалом стоїть місцевий житель Озджан Ташан. Чоловік розповів, що спалив подушку з кліщем і кинув її в сад. Його заарештували.

Відео дня

Пожежі у Туреччині

Як відомо, західну частину країни, особливо Ізмірську провінцію, знову охопили лісові пожежі. Полум'я дуже швидко поширюється через сильні вітри та посуху.

Влада Туреччини вже евакуювала з небезпечних районів понад 50 тисяч людей, пожежники намагаються приборкати вогонь.

Варто зазначити, що пожежі в Ізмірі є частиною спільного європейського кризового явища: через спеку лісові пожежі також охоплюють Францію, Іспанію та Італію.

Екологи та кліматологи висловлюють серйозне занепокоєння через збільшення масштабів і частоти лісових пожеж, зокрема в Туреччині та Середземноморському регіоні загалом

Вас також можуть зацікавити новини: