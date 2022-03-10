Обсяг зламаної бази даних Роскомнагляду - 820 гігабайтів.

Хакерська група Anonymous зламала базу даних Роскомнагляду та виклала файли у відкритий доступ.

Про це сповістили на сторінці Anonymous в Twitter.

"Anonymous успішно зламав і розкрив базу даних Роскомнагляду, російського федерального агентства виконавчої влади, відповідального за моніторинг, контроль та цензуру російських ЗМІ, оприлюднивши понад 360 тисяч файлів", - йдеться в дописі.

Обсяг зламаної бази даних Роскомнагляду - 820 гігабайтів.

Раніше Роскомнагляд обмежив доступ до УНІАН на території Росії. Інструкція для читання УНІАН в обхід блокування - за посиланням.

Як повідомляв УНІАН, головна міжнародна мережа хакерів Anonymous оголосила війну владі РФ.

Також хакери Anonymous також зламали частоту, на якій окупанти вели переговори, і запустили гімн України.

Крім цього, хакери вже обрушили роботу пропагандистського сайту Russia Today і зламали сайт Міноборони Росії і злили базу даних, в якій містяться телефони, email-пошти та імена працівників Міністерства.

Вас також можуть зацікавити новини: