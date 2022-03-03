Роскомнагляд обмежив доступ до УНІАН на території Росії.

УНІАН підготував інструкцію з обходу блокування для російських читачів, які хочуть бачити реальну картину подій і читати чесні новини про Україну.

27 лютого сайт УНІАН став недоступний в Росії. Щоб отримати доступ до наших матеріалів, пропонуємо встановити VPN, розширення для браузера або скористатися Tor-браузером.

Встановлення VPN

VPN дозволяє забезпечити одне або кілька мережевих з'єднань поверх іншої мережі, пропустити весь ваш трафік через зашифроване з'єднання. Це універсальний спосіб обходу блокувань.

Влада РФ може заблокувати вашого VPN-провайдера, в цьому випадку його доведеться змінити.

Користуватися безкоштовним VPN-сервісами не рекомендується. Такі сервіси можуть заробляти на зборі та продажу персональних даних.

Зацікавлені компанії проводять аудит VPN-сервісів, щоб упевниться в тому, що вони не збирають і не діляться персональними даними користувачів.

Такі аудити проводять Pricewaterhouse Coopers або Ernst & Young та інші. Звертайте увагу на їхні звіти при виборі сервісу.

Установка розширення для браузера

Існує ряд безкоштовних VPN-розширень для браузера. Наприклад, "Обход блокировок рунета" для обходу блокування заборонених сайтів з так званого єдиного реєстру забороненої інформації Російської Федерації. Або розширення Censor Tracker від "Роскомсвободы".

Встановіть Tor-браузер

Додаток Tor доступний для Android, iOS і ПК. Для iPhone і iPad завантажувати додаток необхідно від сторонніх розробників.

Для використання необхідно налаштувати так звані мости - непублічні вузли мережі Tor. Список з декількох таких мостів можна отримати:

в настройках браузера;

на сайті проекту;

за допомогою електронної пошти (лист відправляти з облікового запису Gmail).

Так користувач отримає кілька рядків. Їх потрібно буде вставити у відповідне поле в налаштуваннях браузера, тоді з'явиться можливість підключитися до анонімної мережі.

Читайте УНІАН у соцмережах та месенджерах

Ви можете читати чесні новини про війну, яку розв'язала Росія проти українського народу: