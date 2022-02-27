Хакери зазначили, що російські військові не зможуть координувати дії, якщо не можуть спілкуватися

Хакери Anonymous продовжують воювати проти Російської Федерації. Цього разу вони зламали частоту, на якій окупанти вели переговори, і запустили гімн України.

Про це хакери повідомили в Twitter.

Так, соцмережі з'явився запис, як окупанти обговорювали "засідку", але раптово на цій частоті починає грати гімн України.

"Вони не можуть координувати свої дії, якщо не можуть спілкуватися", – сказано в повідомленні.

Варто відзначити, що це не перший випадок, коли хакери влаштовували перешкоди на частотах російських солдатів, щоб заважати їм передавати повідомлення. Частину розмов вони перехоплюють.