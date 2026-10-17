Делегати покинули засідання МВФ під час виступу російського міністра Сілуанова, - Reuters

Серед тих, хто покинув зал, були делегати з Данії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Литви, Латвії та Естонії.

Більша частина делегатів керівного комітету Міжнародного валютного фонду (МВФ) покинула зал, коли міністр фінансів Росії Антон Силуанов розпочав свій виступ російською мовою.

"Багато делегацій, зокрема представники країн Європейського Союзу, залишили зал", – повідомив Reuters одне з джерел.

Інший учасник зустрічі розповів агентству, що близько 12 делегатів вийшли із зали, щойно російський представник почав говорити. Він додав, що серед тих, хто покинув зал, були делегати з Данії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Литви, Латвії та Естонії.

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"Війна в Україні – це питання нашого існування в Європі. Ми не можемо нормалізувати відносини з Росією", – пояснив один із європейських дипломатів.

Видання нагадало, що 2 дні тому Німеччина застерегла від спроб повернути Росію на міжнародну арену. Це сталося після того, як Сілуанов взяв участь у зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків країн G20.

Видання нагадало, що заступниця міністра фінансів США Ерін Браун уже заявляла, що Вашингтон – нинішній голова G20 – виступає за присутність Росії, незважаючи на побоювання європейців.

США та Росія: новини

Минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив, що досяг домовленості з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання дизельного палива на ринок США.

А сьогодні Трамп вирішив скасувати санкції, передбачені законом Грема проти російських енергоносіїв. Своє рішення Трамп пояснив тим, що зараз введення антиросійських санкцій зашкодить американським національним інтересам.

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