Трамп скасував санкції проти Росії, передбачені законом Грема

Таке скасування наразі відповідає національним інтересам США, пояснив Трамп.

Президент США Дональд Трамп скасував масштабні санкції проти російських енергоносіїв, передбачені законом, який він сам підписав у вересні.

Ці обмеження створювали перешкоди для його зусиль щодо зниження цін на дизельне паливо напередодні проміжних виборів у США, пише Bloomberg. Зазначається, що Трамп застосував положення про можливість скасування санкцій, що міститься в законі, ініціатором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем.

Видання уточнило, що цей закон задумувався як інструмент покарання Росії за вторгнення в Україну.

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"Скасовую застосування санкцій, обмежень та мит, передбачених "законом Грема". Я надіслав до Конгресу офіційне повідомлення про те, що таке скасування на даний момент відповідає національним інтересам США", – пояснив Трамп.

Законопроект надавав Трампу 30 днів на введення 100% мит на всі товари від п’яти найбільших покупців російської нафти. Він також передбачав введення санкцій проти численних російських підприємств та 500% мит на весь імпорт російської енергопродукції до США. І цей місячний термін мав закінчитися завтра, 18 жовтня.

Згідно з документом, мита формально залишаються в силі, проте їх застосування призупиняється. Це означає, що Трамп, якщо захоче, може ввести їх у дію в будь-який інший момент.

В указі зазначається, що скасування санкцій діятиме доти, доки Трамп чи високопоставлені представники його адміністрації не зрозуміють, що "вжиття подальших заходів є доцільним".

Видання зазначило, що "закон Грема" заважав Трампу, який оголосив про домовленість із російським диктатором щодо поставок дизельного палива.

Крім того, скасування антиросійських санкцій дозволить уникнути потенційного конфлікту з найбільшими покупцями російських енергоносіїв – Китаєм, Індією та Туреччиною.

На думку аналітиків, напередодні проміжних виборів у США, на яких Республіканська партія Трампа бореться за збереження мінімальної переваги в обох палатах Конгресу, запровадження санкцій могло призвести до подальшого зростання цін на нафту, пише Reuters.

Видання зазначило, що член Палати представників США, демократ Дон Байєр, розкритикував Трампа за рішення скористатися правом на відміну санкцій, заявивши, що той йде на поступки російському диктатору Володимиру Путіну.

"Чергова капітуляція Трампа перед Путіним - це знову зрада наших українських партнерів та ігнорування чіткої волі Конгресу, закладеної в законодавстві, мета якого - покарати Росію за її незаконну агресивну війну", - йдеться у заяві Байєра.

Закон Грема

Законопроект був розроблений Ліндсі Гремом – сенатором-республіканцем і послідовним прихильником України. Він помер 11 липня 2026 року у віці 71 року.

10 липня Грем відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Ухвалення цього закону стало своєрідною даниною пам’яті політику. За життя Грем неодноразово називав санкції ключовим інструментом, який міг би змусити Путіна сісти за стіл переговорів і покласти край війні проти України.

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