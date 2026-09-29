МВФ прогнозує Україні багатомільярдний дефіцит фінансування до 2029 року, - Bloomberg

Наступного року Україні може бракувати до 35 млрд доларів.

Україна може зіткнутися з дефіцитом фінансування обсягом до 54 мільярдів доларів до 2029 року. Київ шукає додаткові кошти від міжнародних партнерів для протистояння російському вторгненню, свідчать попередні оцінки Міжнародного валютного фонду (МВФ), повідомляє Bloomberg.

За оцінками МВФ, наступного року Україні може бракувати від 30 до 35 млрд доларів, у 2028 році – 17 млрд дол., а у 2029 році – ще 2 млрд дол., повідомили джерела. Ці цифри ще можуть змінитися.

Зазначається, що у Брюсселі відбулася зустріч донорів України, покликана прискорити переговори щодо надання додаткової допомоги. Раніше цього року Євросоюз погодив пакет кредитної підтримки Україні на 90 млрд євро і закликає партнерів виконати зобов'язання щодо надання ще 30 млрд євро протягом цього та наступного року.

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Крім того, Європейська комісія та МВФ закликають український уряд виконувати план реформ, що дозволить Україні отримувати міжнародну допомогу та покращити управління наданими коштами.

Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс та міністр фінансів України Сергій Марченко, як очікувалося, мали зустрітися для обговорення реформ, необхідних для отримання Україною наступного траншу бюджетної підтримки від Євросоюзу.

Країни ЄС досі обговорюють способи надання Києву додаткового фінансування, оскільки очікується, що війна триватиме й наступного року, а протягом останніх місяців російські та українські війська посилили атаки.

Також деякі країни-члени Євросоюзу знову повернулися до ідеї використання 210 млрд євро заморожених у Європі активів російського центрального банку для залучення додаткового фінансування. Інші пропонують випустити додатковий спільний борг.

Дефіцит бюджету України – останні новини

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Україні загрожує масштабне скорочення видатків через затримку західної допомоги. За його словами, Україні доведеться суттєво скоротити видатки чинного бюджету, якщо законодавці не ухвалять непопулярних заходів, необхідних для отримання мільярдів доларів західної допомоги до початку зими.

Прем’єр також повідомив, що уряд знайшов 7 мільярдів доларів на фінансування Сил оборони шляхом перерозподілу видатків та економії. Це дозволить виплатити зарплати військовим без затримок.

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