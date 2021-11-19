Кожному співробітнику виплатять близько 1200 доларів

Всесвітньо відома компанія Apple повинна виплатити своїм робітникам 30 мільйонів доларів за порушення законодавства США. Причиною позову стали черги під час перевірок на вході в офіс.

Про це йдеться в сюжеті 2+2.

Кожен співробітник, коли приходив в офіс, змушений був показати службі безпеки свої особисті речі. При цьому на виході перевіряли навіть телефони, щоб робітники не винесли секретну інформацію.

Співробітники стояли в чергах на перевірку від 5 до 25 хвилин, тому люди зібралися і подали колективний позов, щоб їм виплатили кошти за витрачений в черзі час. Розгляд справи тривав аж вісім років, а Apple, не бажаючи платити компенсації, пропонували просто не брати на роботу ні особисті речі, ні iPhone

Читайте такожРемонт вдома від Apple: власники iPhone і Mac зможуть лагодити свої гаджети самостійноСуд нагадав компанії цитату її власника Тіма Кука: "iPhone настільки інтегрований і невіддільний від нашого життя, що ви не подумаєте вийти без нього з дому". У зв'язку з цим суд у своєму рішенні вказав, що заява компанії про непотрібність смартфона прямо суперечить її ж переконанням.

Спочатку рішення прийняли на користь компанії, але після апеляції у 2020 році Верховний суд Каліфорнії визнав такі перевірки незаконними та зобов'язав компанію виплатити компенсації співробітникам за час, які вони провели в чергах. Тепер Apple повинна виплатити приблизно по 1200 доларів майже 12 тисячам нинішніх і колишніх співробітників.

Як раніше повідомляв Apple, Apple запустила нову функцію для iPhone. У бета-версії операційної системи iOS 15.2 вже з'явилася можливість передавати свої особисті дані в iCloud "у спадок". Тепер власник iPhone зможе вибирати до п'яти осіб, які отримають доступ до його iCloud в разі, якщо він помре.

Автор: Анастасія Горбачова