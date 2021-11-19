Ідеальний автомобіль Apple не матиме рульового колеса і педалей, а його інтер'єр хочуть спроектувати так, щоб керувати автомобілем без рук.

Американська компанія Apple має намір випустити власний безпілотний автомобіль на один-два роки раніше, ніж планувала.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела в компанії. За даними видання, закінчити розробку і приступити до випуску такого автомобіля компанія має намір в 2025 році. Якщо Apple не зможе досягти своєї мети, вона може або відкласти випуск, або почати продавати автомобіль з більш простими технологіями.

Протягом останніх кількох років автомобільна команда Apple досліджувала два одночасних шляхи: створення моделі з обмеженими можливостями автономного водіння, орієнтованими на рульове управління і прискорення - як у багатьох сучасних автомобілів, або версії з повною здатністю автономного водіння, яка не вимагає втручання людини.

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Передбачається, що ідеальний автомобіль Apple не мав би рульового колеса і педалей, а його інтер'єр був би спроектований так, щоб керувати автомобілем без допомоги рук. У цій машині пасажири сиділи б з боків обличчям один до одного, як у лімузині.

Apple і створення безпілотного автомобіля

Apple працює над створенням автомобіля з 2014 року в рамках проекту Titan. У якийсь момент Apple вирішила зосередитися тільки на програмному забезпеченні і переглянула свої цілі. У 2018 році ветеран Apple Дуг Філд, який працював у Tesla, повернувся і очолив проект. У 2019-му він звільнив 190 осіб.

Відтоді Apple помітно просунулася вперед і тепер націлена на створення пасажирського автомобіля.

Автор: Ірина Погоріла